Одна из трех подозреваемых в убийстве отца в Подмосковье сама позвонила в полицию

Москва, 30 июля. Одна из трех подозреваемых в убийстве своего 57-летнего отца в Москве сообщила о преступлении в полицию.

Труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, на следующий день стражи порядка задержали трех дочерей убитого, которые сознались в преступлении. Выяснилось, что через некоторое время после совершения преступления, одна из них позвонила в полицию.

Отметим, что ранее подруга одной из девушек рассказала, что отец неоднократно обзывал своих дочерей и обещал, что они умрут. Мужчина отправил девушкам аудиозапись с угрозами, пока находился в отъезде.