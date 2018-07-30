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Одна из трех подозреваемых в убийстве отца в Подмосковье сама позвонила в полицию
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    Одна из трех подозреваемых в убийстве отца в Подмосковье сама позвонила в полицию

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    Одна из трех подозреваемых в убийстве отца в Подмосковье сама позвонила в полицию

    Москва, 30 июля. Одна из трех подозреваемых в убийстве своего 57-летнего отца в Москве сообщила о преступлении в полицию.

    Труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах,  на следующий день стражи порядка задержали трех дочерей убитого, которые сознались в преступлении. Выяснилось, что через некоторое время после совершения преступления, одна из них позвонила в полицию. 

    Отметим, что ранее подруга одной из девушек рассказала, что отец неоднократно обзывал своих дочерей и обещал, что они умрут. Мужчина отправил девушкам аудиозапись с угрозами, пока находился в отъезде.

    Автор: Денис Коробейников
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