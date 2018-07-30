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Чаплин: Запад отрабатывает на Украине то, что хочет сделать с Россией
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    Чаплин: Запад отрабатывает на Украине то, что хочет сделать с Россией

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    Чаплин: Запад отрабатывает на Украине то, что хочет сделать с Россией

    Москва, 30 июля. Протоиерей Всеволод Чаплин во время интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что Запад отрабатывает на Украине то, что хочет повторить в России.

    Чаплин обратил внимание, что Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция константинопольского патриарха) получает финансирование от богатой греческой диаспоры в США, а также в Западной Европе. Вопрос автокефалии на Украине, который поднял президент страны Петр Порошенко и Фанар, обсуждался с разными американскими послами.

    «Так что здесь очевиден политический проект, не только внутриукраинский, но и глобальный, — объяснил протоирей. — Западные элиты давно хотят поставить православие под контроль, а константинопольский патриархат является для этого довольно испытанным и, увы, эффективным инструментом».

    Чаплин убежден, что политику Фанара определяет Запад. Он же виновен и в расколе церкви на Украине.

    «В историю эти события могут войти как религиозная катастрофа», — заметил собеседник ФАН.

    Чаплин: Запад отрабатывает на Украине то, что хочет сделать с Россией

    По его мнению, «западные хозяева» действующего руководства Украины намерены с помощью раскола церкви подталкнуть людей к силовым столкновениям.

    «На Украине отрабатывается очень многое из того, что Запад хотел бы повторить потом в России», — убежден он.

    Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов указал, что раскольническая политика УПЦ КП и украинских властей является извращением православия. Милонов выразил мнение, что Порошенко, разделяет Украину, сея вражду между христианами, пишет «Газета.ru».

    Автор: Катерина Иванова
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