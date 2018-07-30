Чаплин: Запад отрабатывает на Украине то, что хочет сделать с Россией

Москва, 30 июля. Протоиерей Всеволод Чаплин во время интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что Запад отрабатывает на Украине то, что хочет повторить в России.

Чаплин обратил внимание, что Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция константинопольского патриарха) получает финансирование от богатой греческой диаспоры в США, а также в Западной Европе. Вопрос автокефалии на Украине, который поднял президент страны Петр Порошенко и Фанар, обсуждался с разными американскими послами.

«Так что здесь очевиден политический проект, не только внутриукраинский, но и глобальный, — объяснил протоирей. — Западные элиты давно хотят поставить православие под контроль, а константинопольский патриархат является для этого довольно испытанным и, увы, эффективным инструментом».

Чаплин убежден, что политику Фанара определяет Запад. Он же виновен и в расколе церкви на Украине.

«В историю эти события могут войти как религиозная катастрофа», — заметил собеседник ФАН.

По его мнению, «западные хозяева» действующего руководства Украины намерены с помощью раскола церкви подталкнуть людей к силовым столкновениям.

«На Украине отрабатывается очень многое из того, что Запад хотел бы повторить потом в России», — убежден он.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов указал, что раскольническая политика УПЦ КП и украинских властей является извращением православия. Милонов выразил мнение, что Порошенко, разделяет Украину, сея вражду между христианами, пишет «Газета.ru».