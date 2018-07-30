Соловьев прокомментировал отказ Макфола исследовать Россию

Москва, 30 июля. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил о завершении его научной карьеры как исследователя политических процессов России.

По его словам, российские санкции не позволяют ему посещать страну, а без этого, считает Макфол, проводить исследования невозможно, передает «Свободная пресса».

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев отметил, что отсутствие возможности посетить Москву не мешало американским историкам изучать СССР.

«Странно. Поколения западных экспертов изучали СССР без всяких шансов приехать в страну и от своей работы не отказывались. Я уже не говорю о историках , у которых нет и не будет возможности отправиться на машине времени в эпоху своего научного интереса», — пишет Соловьев в Twitter.

Как напоминает издание «Утро.ру», Макфол работал послом в России с 2012 по 2014 год. В настоящее время он преподает в Стэнфордском университете. Он был включен российскими властями в список персон нон грата за «целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона».