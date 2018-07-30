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При пожаре в Сочи погибли 8 человек: цифра не окончательна | 30 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    При пожаре в Сочи погибли 8 человек: цифра не окончательна | 30 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Владимир Путин подписал закон, усиливающий наказание за незаконные азартные игры. Минобороны Украины пожаловалось на массовое увольнение офицеров из ВСУ . Восемь человек погибли, еще трое пострадали во время крупного пожара в Сочи. Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии.
    14:25 30 Июля 2018
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    Владимир Путин подписал закон, усиливающий наказание за незаконные азартные игры

    При пожаре в Сочи погибли 8 человек: цифра не окончательна | 30 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который ужесточает наказание за незаконную организацию азартных игр и лотерей. Документ вносит поправки в Административный кодекс РФ, повышая штраф за незаконные азартные игры до 500 тысяч рублей, устанавливая срок ограничения свободы до четырех лет, а срок лишения свободы — до двух лет. Кроме того, законопроект предусматривает штраф за продажу лотерейных билетов несовершеннолетним: для граждан он составит 2-3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, юридических — от 20 до 40 тысяч рублей. За привлечение несовершеннолетних к работе в игорных заведениях должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 500 тысяч рублей.

    Минобороны Украины пожаловалось на массовое увольнение офицеров из ВСУ

    При пожаре в Сочи погибли 8 человек: цифра не окончательна | 30 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    За шесть месяцев 2018 года из рядов Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт. Об этом говорится в письме министра обороны Степана Полторака, направленном на имя премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Отмечается, что главной причиной отставки стал уровень денежного обеспечения. Как пишут украинские СМИ, еще 18 тысяч военных собираются покинуть ВСУ до конца года. Сейчас зарплата военных в среднем составляет 7,5 тысячи гривен, в то время как средняя зарплата по Украине — 8 тысяч 70 гривен. В связи с оттоком кадров, Министерство обороны Украины попросило увеличить выплаты военным с 1 октября 2018 года. 

    Восемь человек погибли, еще трое пострадали во время крупного пожара в Сочи

    При пожаре в Сочи погибли 8 человек: цифра не окончательна | 30 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Восемь человек погибли и еще трое пострадали во время крупного пожара в Сочи. Как сообщили в региональном МЧС, возгорание произошло в частном жилом секторе по адресу: улица Просвещения, дом 81. В результате пожара погибли восемь человек, трое пострадали. По словам спасателей, работающих на пепелище, на месте происшествия могут найти и других погибших. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка либо неосторожное обращение с огнем.

    Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии

    При пожаре в Сочи погибли 8 человек: цифра не окончательна | 30 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В состоянии Народного артиста СССР и депутата Государственной Думы России Иосифа Кобзона нет никаких изменений в худшую сторону. Об этом сегодня рассказала пресс-секретарь парламентария Варвара Виноградова. Напомним, ранее стало известно о госпитализации Кобзона. СМИ сообщали, что артист находится в коме, и его состояние резко ухудшилось. Однако сестра Кобзона опровергла сообщения о коме. Напомним, Иосиф Кобзон в течение 10 лет пытается побороть онкологию. В 2004 году артисту сделали первую операцию, спустя пять лет — вторую.
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