Пуск сверхзвуковой ракеты с бомбардировщика Су-34 попал на видео

Ростов-на-Дону, 30 июля. Видеоролик пуска сверхзвуковой противокорабельной ракеты класса Х-31 с фронтового бомбардировщика Су-34 опубликовали в Сети.

На кадрах запечатлено, как авиация Южного военного округа (ЮВО) благополучно ликвидировала цель — корабль-мишень, который находился на полигоне в Каспийском море.

Напомним, военные учения проходили на прошлой неделе. В маневрах принимала участие авиационная группа из истребителей Су-30 СМ, бомбардировщиков Су-24 и Су-34 и штурмовиков Су-25. В общей сложности были задействованы экипажи свыше 10 кораблей и судов Каспийской флотилии, а также порядка 40 самолетов.

Максимальная дальность пуска ракеты Х-31А достигает 70 километров. Данное вооружение могут применяться в любое время суток, а также при колебании моря до 4-5 баллов и в любых погодных условиях.