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«Как будто с сеновала»: Галкин порадовал поклонников новым фото с Пугачевой
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    «Как будто с сеновала»: Галкин порадовал поклонников новым фото с Пугачевой

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    «Как будто с сеновала»: Галкин порадовал поклонников новым фото с Пугачевой

    Москва, 30 июля. Отдыхающие на Кипре Алла Пугачева и Максим Галкин порадовали поклонников новой фотографией. Артист сопроводил опубликованный в Instagram снимок коротким комментарием. 

    «Хорошо!» — написал Галкин, поставив традиционные хэштеги c именами.  

     

    Хорошооооооооооооо! #алла #максим

    Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

    В комментариях, как и всегда, быстро перешли к обсуждению того, как Пугачевой удается так хорошо выглядеть, пишут Dni.ru.

    «Пугачева молодеет, Галкин  — стареет!» — написали в комментариях к фото.

    «Молодые, красивые, счастливые!» — отметил пользователь с ником kvardakovaoksana.

    «Как будто с сеновала… в хорошем смысле этого слова», — пошутила oksanashprengel. 

    Напомним, ранее стало известно, что Филипп Киркоров отправился в Грецию, где бушуют лесные пожары, чтобы забрать отдыхающих там детей. 

    Автор: Федор Веснин
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