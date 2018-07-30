«Как будто с сеновала»: Галкин порадовал поклонников новым фото с Пугачевой

Москва, 30 июля. Отдыхающие на Кипре Алла Пугачева и Максим Галкин порадовали поклонников новой фотографией. Артист сопроводил опубликованный в Instagram снимок коротким комментарием.

«Хорошо!» — написал Галкин, поставив традиционные хэштеги c именами.

Хорошооооооооооооо! #алла #максим Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июл 2018 в 2:08 PDT

В комментариях, как и всегда, быстро перешли к обсуждению того, как Пугачевой удается так хорошо выглядеть, пишут Dni.ru.

«Пугачева молодеет, Галкин — стареет!» — написали в комментариях к фото.

«Молодые, красивые, счастливые!» — отметил пользователь с ником kvardakovaoksana.

«Как будто с сеновала… в хорошем смысле этого слова», — пошутила oksanashprengel.

Напомним, ранее стало известно, что Филипп Киркоров отправился в Грецию, где бушуют лесные пожары, чтобы забрать отдыхающих там детей.