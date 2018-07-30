Злоумышленники ограбили церковь пророка Илии в Москве

Москва, 30 июля. Неизвестные злоумышленники ограбили церковь пророка Илии в московском районе Черкизово, из помещения вынесли украшения с икон и денежные средства из ящиков для пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба Илиинского прихода.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 30 июля. Неизвестные смогли спилить оконную решетку и пробраться внутрь храма.

«Украдены украшения с трех образов: Казанской иконы Божией Матери, иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и иконы блаженной Матроны Московской», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения, передает РИАМО.

Полиция выясняет детали и обстоятельства ограбления.