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Злоумышленники ограбили церковь пророка Илии в Москве
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    Злоумышленники ограбили церковь пророка Илии в Москве

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    Злоумышленники ограбили церковь пророка Илии в Москве

    Москва, 30 июля. Неизвестные злоумышленники ограбили церковь пророка Илии в московском районе Черкизово, из помещения вынесли украшения с икон и денежные средства из ящиков для пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба Илиинского прихода.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник, 30 июля. Неизвестные смогли спилить оконную решетку и пробраться внутрь храма.

    «Украдены украшения с трех образов: Казанской иконы Божией Матери, иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и иконы блаженной Матроны Московской», — говорится в сообщении.

    На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения, передает РИАМО.

    Полиция выясняет детали и обстоятельства ограбления.

    Автор: Дана Балан
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