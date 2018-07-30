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Суд отменил приговор фигуранту «дела Гайзера» Москвину
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    Суд отменил приговор фигуранту «дела Гайзера» Москвину

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    Суд отменил приговор фигуранту «дела Гайзера» Москвину

    Москва, 30 июля. Мосгорсуд принял решение об отмене приговора соучастнику обвиняемого в коррупции главы Республики Коми Вячеслава Гайзера Демьяну Москвину, которого осудили на шесть лет лишения свободы.

    Апелляционная судебная коллегия Мосгорсуда постановила отменить приговор Замоскворецкого суда от 3 мая текущего года и вернуть дело в суд для нового рассмотрения, передает ТАСС.

    Напомним, так называемое «дело Гайзера» расследовалось в прошлом году. Бывшего главу Коми и ряд его сообщников Генпрокуратура РФ обвинила в получении взяток и хищении денежных средств в особо крупных размерах. По данным следствия, с 2005 по 2015 годы фигурантами дела было похищено 100% акций «Птицефабрика Зеленецкая».

    В конце мая текущего года стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 170 миллионов рублей бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Рамаданова — одного из фигурантов дела.

    Автор: Екатерина Кухарева
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