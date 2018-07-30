Россиян будут информировать о последствиях смены НПФ

Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россиян будут в обязательном порядке информировать о последствиях перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или в Пенсионный фонд России (ПФР).

Отныне НПФ должны предупреждать граждан о возможной потере дохода от инвестирования накоплений при смене фонда. Закон предусматривает, что гражданин сможет направить заявление о желании досрочно перейти из одного фонда в другой, воспользовавшись порталом госуслуг и получив от НПФ информацию о возможных потерях инвестиционного дохода в связи с этим.

Кроме того, законом вводится специальный период в 20 дней, когда заявитель сможет отказаться от смены фонда. Обмен данными между НПФ и ПФР будет осуществляться посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.