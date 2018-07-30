Гаранты перемирия в Сирии проведут встречу в Сочи

Сочи, 30 июля. Страны — гаранты перемирия в Сирии встретятся в понедельник Сочи в рамках 10-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в «астанинском формате», сообщил представитель делегации Ирана.

В Сочи проходят двухдневные переговоры, в которых принимают участие страны — гаранты перемирия в САР, а также представители ООН, правительства и оппозиции Сирии. Источник в делегации Ирана рассказал о планах переговорщиков на понедельник, 30 июля.

«Иранская делегация встретится с российской в 15.00, затем будет отдельная встреча с турецкой, после этого встреча с делегацией властей Сирии, — приводит слова источника РИА Новости. — Сегодня вечером делегация примет участие в трехсторонней встрече стран-гарантов».

Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН Стеффан де Мистура прибыл в Сочи для переговоров по урегулированию в САР в «астанинском формате».