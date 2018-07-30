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Ученые обнаружили, что Солнце меняет свою форму
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    Ученые обнаружили, что Солнце меняет свою форму

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    Ученые обнаружили, что Солнце меняет свою форму

    Вашингтон, 30 июля. Американские астрофизики обнаружили, что Солнце способно не только менять размер, но и свою форму. Заметить это удалось благодаря анализу звуковых частот поток солнечной плазмы, пишет Astrophysical Journal.

    Ученые отметили, что состояние Солнца непостоянно. Уже давно известно, что оно способно менять размер, сжиматься или расширяться в зависимости от цикла активности, однако до сих пор не было никаких свидетельств того, что форма небесного тела тоже меняется. Каким образом  происходят эти изменения — никто точно не знает.

    «Оказалось, что кроме размера, меняется еще и форма звезды. Это знание напрочь меняет некоторые наши представления об устройстве Солнца, поэтому нам придется выработать новые концепции на этот счет», — цитирует авторов открытия издание Planet Today.

     

    Автор: Антон Соколов
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