Футбол после чемпионата мира: в России начались игры премьер-лиги

В минувшие выходные российский футбол сделал свой первый шаг после домашнего чемпионата мира. О том, как прошли первые матчи стартового тура Российской премьер-лиги — в материале Федерального агентства новостей.

Шоковая терапия от «Анжи»

«Урал» собрал на первый домашний матч больше 17 тысяч зрителей. Результат для арены вместимостью 35 тысяч неплохой, если учесть, что соперником екатеринбуржцев в первом туре был «Анжи». Махачкалинцы пару недель назад в открытую заявили о финансовых проблемах: не исключено даже, что команда не доиграет до конца сезона. «Урал» в свою очередь в последние несколько сезонов был крайне стабильным середняком. Хотя в межсезонье команду возглавил новый тренер (ранее Дмитрий Парфенов руководил «Тосно». — Прим. ФАН), ожидать в такой ситуации, что дома, да еще в первом туре, уральцы допустят осечку, не мог никто. Сами уральцы выглядели предпочтительнее почти весь матч — моментов хозяева создавали, может, и не слишком много, но игроки «Анжи» остро отвечали еще реже. В концовке встречи полузащитник гостей Паул-Виорел Антон дальним ударом забил единственный мяч. Кажется, ставить крест на «Анжи» стали преждевременно.

Лекарство доктора Жиго

Каких-то 200 с небольшим секунд понадобилось, чтобы новичок «Спартака» защитник Самуэль Жиго забил свой первый гол в официальных матчах за красно-белых. При этом француз продемонстрировал и пластичность, и расторопность, опередив вратаря «Оренбурга» Евгения Фролова, не сумевшего зафиксировать мяч. Кстати, в воротах «Спартака» в чемпионате России дебютировал 20-летний Александр Максименко. Работы у молодого вратаря было немного — оборона москвичей во главе с французом выглядела очень слаженно. Что касается «Оренбурга», то новичку Премьер-лиги отчасти не повезло: большую часть времени «Спартак» испытывал сложности со скрытием обороны гостей. Впрочем, внутренние резервы у москвичей достаточно большие, ведь в запасе остались Георгий Джикия, Александр Самедов, Софьян Ханни и новобранец команды Александр Ташаев. Только последнему главный тренер красно-белых Массимо Каррера предоставил в первом матче игровое время.

Красная карточка заслуженному мастеру

Встреча «Ростова» и «Ахмата» также завершилась минимальной победой: в добавленное к первому тайму время исландский форвард хозяев Бьорн Сигурдарсон ворвался в штрафную грозненцев и вколотил мяч головой после подачи Сергея Паршивлюка. За 20 минут до этого гости остались в меньшинстве: защитник Андрей Семенов, получивший звание заслуженного мастера спорта за выступления сборной России на ЧМ-2018 утром того же дня был удален за фол последней надежды. Интересно, что главный арбитр встречи Алексей Сухой сначала показал футболисту желтую карточку, а затем изменил свое решение и зажег красный свет. Стоит заметить, что до удаления команды Валерия Карпина и Игоря Ледяхова играли на равных — дуэль бывших партнеров по московскому «Спартаку» получилась эмоциональной. После матча Карпин назвал задачей «Ростова» на сезон победу в чемпионате России, а Ледяхов не стал обвинять судей в поражении, но отметил, что удаление сломало игру.

«Зенит» Семака влюбляет

Первый матч под руководством Сергея Семака «Зенит» провел против «Енисея» в Тюмени. На небольшом стадионе «Геолог», заполненном почти полностью, петербуржцы предстали в совершенно новом виде. Во-первых, в составе вышло сразу пять игроков, прошлый сезон игравших в арендах — Артем Дзюба, Олег Шатов, Роберт Мак, Эрнани и Кристиан Нобоа. Каждый из игроков получил шанс начать в «Зените» с чистого листа и, судя по стартовому составу, новый главный тренер петербуржцев извлек уроки из ошибок предшественников. Второе, что бросилось в глаза, — это абсолютно нетипичная для тренеров в российском чемпионате установка бить издалека. Полузащитники сине-бело-голубых регулярно наносили неприятные удары по воротам «Енисея», когда вскрыть плотную оборону красноярцев не получалось. Очевидно, что это решение не было следствием бессилия, а прагматизмом — Семак после матча это подтвердил.

«Зенит» здорово создавал моменты, причем делал это по-разному — дальние удары, подачи в штрафную на Дзюбу, розыгрыш накоротке неоднократно мог привести к голу. «Енисей», в составе которого лучшим был бывший полузащитник «Амкара» и воспитанник петербургского футбола Павел Комолов, почти безвылазно оборонялся. В концовке матча решающую роль сыграли замены Семака: с выходом на поле Далера Кузяева петербуржцы дожали соперника, забив дважды. После забитых голов бросилось в глаза празднование игроков — было видно, что футболисты искренне радуются. Это еще одно подтверждение того, что, кажется, теперь в раздевалке «Зенита» полный порядок.

Первые нули

Только в пятом матче чемпионата России была зафиксирована первая ничья. К сожалению, встреча тульского «Арсенала» и московского «Динамо» не порадовала голами любителей футбола, которых собралось больше 15 тысяч. При этом практически весь матч хозяева провели в большинстве — за удар соперника в пах был удален полузащитник столичного клуба Абдул Азиз Тетте. После матча наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что футболист подвел команду и пообещал применить к игроку санкции. Впрочем, даже в меньшинстве моменты у бело-голубых были. «Арсенал» без Артема Дзюбы и Луки Джорджевича, вернувшихся после аренды в «Зенит», выглядел в атаке не слишком убедительно, что косвенно подтвердил главный тренер туляков Олег Кононов, возглавивший команду в межсезонье.

Возвращение иранского Месси

«Рубин» довольно неожиданно сумел переиграть «Краснодар», которому в этом сезоне прочили борьбу за самые высокие места. Казанцы, в свою очередь, продолжают заниматься оптимизацией бюджета и комплектуются весьма сдержанно — перед стартом турнира Курбан Бердыев подчеркивал, что строительство команды еще продолжается. Довольно неожиданно на первый план вышел форвард «Рубина» Сердар Азмун. После неудачного прошлого сезона он блекло выступил в составе сборной Ирана на чемпионате мира, но в воскресенье отметился дублем. Оба мяча иранский Месси забил после ошибок крансодарцев, причем во втором случае соучастником голевой атаки стал Федор Смолов. Главный антигерой ЧМ-2018 в составе сборной России сначала сравнял счет, а затем отдал неточную передачу назад, которая вывела Азмуна один на один с вратарем. Нельзя при этом сказать, что Смолов провалил матч — он был активен, имел моменты и явно не заслужил новую волну критики.