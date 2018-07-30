Меню
Россия
Судебные заседания в России начнут записывать на аудио
Происшествия
Автобус шоу «Дом-2» чуть не сбил женщину с ребенком под Новороссийском
Следующая новость
Загрузка...

    Судебные заседания в России начнут записывать на аудио

      /  Обновлено: 
    58

    Судебные заседания в России начнут записывать на аудио

    Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний. Документ опубликован на сайте правовой информации.

    По новому закону, доступ к аудиозаписям могут получить все участники судебного заседания. В том случае, если стороны посчитают, что аудиозапись является неточной или не полной, у них будет возможность подать замечание. Его рассмотрят в течение двух дней с момента подачи заявления. Ранее  норма записи судебных заседаний действовала только в заседаниях арбитражного суда.

    Отметим, что также российский президент подписал ряд законов, направленных на создание в стране отдельных кассационных и апелляционных судов.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.