Судебные заседания в России начнут записывать на аудио

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний. Документ опубликован на сайте правовой информации.

По новому закону, доступ к аудиозаписям могут получить все участники судебного заседания. В том случае, если стороны посчитают, что аудиозапись является неточной или не полной, у них будет возможность подать замечание. Его рассмотрят в течение двух дней с момента подачи заявления. Ранее норма записи судебных заседаний действовала только в заседаниях арбитражного суда.

Отметим, что также российский президент подписал ряд законов, направленных на создание в стране отдельных кассационных и апелляционных судов.