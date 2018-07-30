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Путин подписал закон о дисциплинарном наказании судей
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    Путин подписал закон о дисциплинарном наказании судей

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    Путин подписал закон о дисциплинарном наказании судей

    Москва, 30 июля. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении нового вида дисциплинарного наказания судей: теперь они могут быть понижены в квалификационном классе. Соответствующий документ появился в понедельник на официальном правовом портале.

    Ранее в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству рассказали, что понижение в классе грозит служителям Фемиды за повторяющиеся нарушения положения закона о судьях и кодекса этики.

    Досрочное прекращение полномочий судей возможно в том случае, если было допущено «существенное, несовместимое с высоким званием судьи» нарушение положений материального права или процессуального законодательства.

    Автор: Федор Веснин
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