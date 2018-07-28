Транспорт в Тунисе: жара, грязь и обман

Корреспонденты Федерального агентства новостей продолжают рассказ о своей поездке в Тунис, власти которого позиционируют его как «рай для туристов». К сожалению, как убедился ФАН, «раем» назвать эту страну очень трудно как по причинам, перечисленным в предыдущих материалах, так и из-за работы общественного транспорта. Исходя из собственного опыта, ФАН может посоветовать: прибыв в Тунис, либо сидите в гостинице, либо запаситесь деньгами и терпением.

«Луаж» не для всех

Вообще-то, тунисцы считают свою страну цивилизованной — почти как Францию, бывшей колонией которой Тунис является. Однако воспринимать ее в таком качестве рядовому туристу нелегко, в частности, из-за мусорных куч на улицах и отвратительной работы общественного транспорта. Последний момент особенно важен — ведь многим россиянам, приехавшим в отельный тур, быстро надоедает сидеть в гостиничном баре и на пляже, и они стремятся детально осмотреть необычную страну. Но сделать это непросто, и уж тем более — недешево.

Как любят советовать туроператоры, по тунисским городам и между ними курсируют маршрутки – «луажи» (Louages). Это белые или желтые микроавтобусы с красной или синей полосой сбоку. За одну поездку в них придется заплатить около 35 рублей — вроде бы недорого и удобно. Однако на деле все выглядит далеко не так здорово. Во-первых, сначала попробуйте дождаться такую «маршрутку» — интервалы в движении «луажей», по сути, не ограничены никем и ничем, разве что совестью водителя. Поэтому в ожидании маршрутного такси вы легко можете простоять полчаса-час на палящем солнце при жаре в +45 градусов.

При этом несколько «луажей», скорее всего, весело продефилируют мимо вас, будучи заполненными до отказа. Ведь в каждом мини-вэне всего семь мест, а ездить в нем стоя строго запрещено. При этом большинство тунисских «маршруток» настолько старые и «ушатанные», что способны дать фору даже распоследним «ведрам» из российской глубинки. В большинстве из них кондиционеры либо не работают, либо их попросту нет. Так что если на ходу вас еще будет обдувать ветерком из настежь раскрытых окон, то в любой мало-мальской пробке вы будете обливаться потом.

Но самое интересное обнаруживается в случае, когда вы уже уехали из города (допустим, Тунис-сити) в ближайший пригород — Ла Гуллию или Ла Марсу. Позагорав и искупавшись, вы выйдете на трассу и, во-первых, не обнаружите никакой специальной остановки для «луажей». Во-вторых, ближе к вечеру вы в принципе не обнаружите «луажей» на трассе — по крайне мере, свободных. И будете вынуждены либо ждать у моря погоды, либо ловить такси, о которых — отдельная песня.

Стоит учесть и еще один фактор – местные «маршрутки», несмотря на название, чаще всего постоянного маршрута… не имеют. Куда именно отправится конкретный мини-вэн, обычно указывается на сменной табличке, написанной по-арабски. Уточнить направление у водителя можно также на французском — если вы его, конечно, знаете. Если же ни тот, ни другой язык вам не знаком, то вам нет смысла перемещаться по Тунису таким образом.

Безумный счетчик и ненавязчивый сервис

Как признаются сами тунисцы, самым распространенным способом передвижения в крупных городах и между ними остается такси. Почти все они — пожилые детища французского автопрома, окрашенные в ярко-желтый цвет, и их можно найти на любой улице или площади. Важный момент — в Тунисе, как ни странно, в принципе нет единой коммерческой службы вызова такси, и в случае необходимости вам в любом случае придется выходить на дорогу и голосовать вручную.

На вопрос, почему никто не потрудился создать в стране хотя бы одну единую службу такси — с операторами, удобным номером и прочим, сами тунисцы отвечают что-то вроде «А что, так плохо, что ли?» Это одна из особенностей менталитета — местные привыкли не задумываться об излишнем комфорте или чистоте, пользуясь теми удобствами, которые есть.

Общение с таксистами — отдельная проблема. Во-первых, большинство из них говорят лишь по-арабски и по-французски, и отчаянно «мухлюют» со счетчиками. Тарифы в такси напрямую зависят от расстояния поездки, а посадка в машину стоит примерно 25 рублей. За один километр поездки придется заплатить около 40 рублей. В режиме ожидания пассажиров в какой-нибудь точке местные водители берут по 400 рублей в час. Но в ночное время (то есть с девяти вечера до семи утра) все эти расценки удваиваются.

Тем не менее многие таксисты даже днем норовят включить «ночной» тариф в надежде, что приезжие туристы не разбираются в таких тонкостях — и тем самым «нагнать» цену поездки. К тому же водители обожают брать с туристов дополнительные поборы — за перевоз багажа, клеток с животными и т. д. Конечно, всегда можно попробовать договориться о фиксированной цене — но помните, что торговаться придется похлеще, чем на местном рынке.

Среди водителей встречаются и вовсе безумные экземпляры — вроде таксиста, который взялся довезти корреспондентов ФАН из аэропорта «Карфаген» в гостиницу. Зазывая нас в машину, он уверял, что поездка будет «совсем недорогой». В итоге все 15 минут, что мы следовали в отель, счетчик крутился как бешеный и «накрутил» нам около 40 динар (15 долларов). По меркам Туниса, это безумные деньги. Как удалось выяснить впоследствии, реальная цена пути из аэропорта не превышала 10 динар.

Излишне говорить, что вызов такси из отеля в Тунисе — тоже крайне недешевое удовольствие. Большинство отельеров тесно сотрудничают со «своими» таксистами, которые всегда готовы содрать с постояльцев три шкуры.

Опасный «метротрамвай»

Официально в столице Туниса есть метро. Но не спешите радоваться — ничего общего с питерским или московским метрополитеном, где быстрые и комфортные поезда ходят с интервалом максимум в пять минут, здесь нет и в помине. Скорее, это местный аналог «легкого метро» — выделенная трамвайная линия, соединяющая между собой далеко стоящие друг от друга районы трехмиллионного города. Поездка на местном «скоростном» трамвае займет у вас немало времени и сил.

Во-первых, в местном «легком метро» в принципе нет кондукторов, и купить билет по ходу поездки вы не сможете. Зато контролеры здесь встречаются довольно часто, и они быстро и охотно оштрафуют вас за безбилетный проезд. А вот найти на многих (особенно отдаленных) станциях «метротрамвая» кассу, да еще и разобраться в хитросплетениях франко-арабского меню без посторонней помощи у вас вряд ли получится.

Во-вторых, местное «легкое метро» ходит с огромными перерывами, которые могут составлять от 25 до 45 минут. Поэтому местные жители, завидя трамвай, как правило, забивают салон до отказа. Внутри они очень любят толкаться, громко галдеть и редко пользуются такой роскошью, как дезодоранты. Поэтому любая поездка на местном метро может стать для вас настоящим испытанием.

Стоит учесть и еще один момент — в «метротрамвае» полно карманников. По ходу наших поездок местные неоднократно на ломаном английском предупреждали нас — убирайте подальше ваши телефоны, планшеты и кошельки. А туристические рюкзаки лучше вешать себе на грудь карманами внутрь — как говорится, от греха подальше. По словам местных, обычно «карманным промыслом» здесь занимаются небольшие банды подростков. Они по традиционной схеме невзначай окружают свою жертву в салоне и, пока одни отвлекают ее разговорами или громкими звуками, другие «чистят» ее карманы. А в случае возникновения проблем стараются прикинуться обычными возмущенными пассажирами или быстро смыться.

Бесшабашная электричка

В самом Тунис-сити существуют и пригородные электрички, связывающие мегаполис с ближайшими курортными окрестностями. Главный ж/д вокзал находится в двух шагах от центра города, и найти его легко даже без знания французского или арабского. Впрочем, этот транспорт здесь тоже выглядит специфически. Во-первых, в каждой тунисской электричке — не более трех вагонов, а ходит она не чаще, чем дважды в час. По этой причине в нее набивается куча народу, порой весьма колоритного: здесь и торговцы с рынка, и ароматные работяги, и чумазые дети и т. д.

Во-вторых, сам по себе поезд ходит достаточно медленно — миновав за первые пять минут пути на скорости дамбу, за городом электричка резко замедляется и начинает ползти между небольшими станциями. Так что, благодаря почти 50-градусной жаре, из вашего медленного путешествия вы, скорее всего, вернетесь мокрым от пота, как мышь. Пейзажи за окном тоже трудно назвать идиллическими — обочины вдоль железнодорожной ветки плотно покрыты мусором, а за окнами часто мелькают откровенные трущобы.

В-третьих, в отличие от российских аналогов, двери в тунисской электричке фиксируются слабо. Пользуясь этим, местная молодежь обожает раскрывать их нараспашку — причем, как правило, на самых скоростных участках. Так что, если занять неудачное место поближе к дверям, высока вероятность вывалиться из несущегося поезда.

Наконец, электричка — второе по опасности место после «метротрамвая», где орудуют воры и грабители. По словам жителей, в последние год-полтора из-за стремительного падения уровня жизни в тунисских электропоездах стало на порядок больше криминальных элементов. Поэтому метсные настойчиво рекомендуют туристам ни в коем случае не ездить на них в темное время суток.

Лучше сидеть в гостинице

Наш опыт передвижения по Тунису на транспорте показал, что дело это нелегкое, оно требует от путешественников специфических навыков. Например, умения яростно торговаться за каждый динар, с ходу отличать «приличных» таксистов от «мародеров», находить кассовые автоматы в глухих закоулках, навыка защищать себя и свое добро от воров и «кидал» и т. д. и т. п. И, конечно же, от самостоятельного путешественника требуется умение ждать транспорта столько, сколько потребуется.

Тунис — страна небыстрая, там никто никуда не торопится, транспорт ходит с перебоями и множеством нюансов. Поэтому тем, кто выбирает себе направление для отдыха, можно посоветовать — собираясь в Тунис, готовьтесь либо сидеть в отеле, либо заранее выделите пару-тройку сотен долларов на поездки. А лучше просто выберите для путешествия другую страну, с более цивилизованной транспортной системой.