Транспорт в Тунисе: жара, грязь и обман | Новости
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Транспорт в Тунисе: жара, грязь и обман
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Медведев запустил «Кометы» между Севастополем и Ялтой
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    Путин подписал указ о создании Главного военно-политического управления ВС РФ

    Путин подписал указ о создании Главного военно-политического управления ВС РФ

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    Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

    Многодетные семьи Пермского края выступили против губернатора, не выполнившего указ президента

    15:01   30 Июля 2018
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    Танковый биатлон-2018: лидерство России, хитрости китайцев и натовские страхи

    Танковый биатлон-2018: лидерство России, хитрости китайцев и натовские страхи

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    Всеволод Чаплин: Запад пытается поставить православие под контроль

    Всеволод Чаплин: Запад пытается поставить православие под контроль

    11:37   30 Июля 2018
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