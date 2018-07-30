Киев, 30 июля. Если через какое-то время какому-либо эксперту или историку захочется понять причины исчезновения с политической карты мира Украины, то найти ответ можно в одной фразе: умерла от томительного ожидания российской оккупации. Об этом заявил украинский независимый эксперт Сергей Белов.

Журналист бежал из Киева в 2014 году, когда в стране царили так называемые «патриотические» настроения. Эксперт напомнил, что сначала слова о «российской агрессии» могли сплотить украинское общество, но сегодня они [слова] не имеют никакой цены.

В «российскую агрессию» верят лишь те, кто о ней говорит, поэтому на Украине истерично воспринимали потомки древних шумеров мундиаль, проходящий в России, а также его трансляцию каналом «Интер» и поездку украинских фанатов в Россию. Аналогичная ситуация сложилась с украинским боксером Александром Усиком, обратил внимание журналист.

Он подчеркивает, что войны нет, но на Украине говорят об обратном. Кроме того, уверяет Белов, большинство украинцев волнует не «агрессор», а сложившаяся ситуация в стране, пишет Infox.ru.

«Отсутствие «оккупанта» привело к тому, что страна начала пожирать саму себя. Потому если мне кто-то скажет, что Украину необходимо спасать, то я буду решительно против. Внешний враг приведет к объединению националистических сил, а при его отсутствии шумеры будут грызть друг другу глотки», — считает он.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», власти Украины весной 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили об отделении после государственного переворота на Украине зимой того же года.

Крым стал частью РФ после проведенного в регионе в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.