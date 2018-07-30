Путин ввел штрафы за нарушения при долевом строительстве

Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве.

Документ, подписанный президентом страны, был опубликован на официальном портале правовой информации​​​. Закон вводит штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, которые необоснованно выдали или отказали в предоставлении заключения о соответствии застройщика и проектной документации установленным требованиям.

Штраф до 30 тысяч будет налагаться на должностных лиц, которые не предоставили данные в единую информационную систему жилищного строительства. За повторное нарушение штраф будет увеличен до 80 тысяч рублей. Кроме того, должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок от года до трех лет. Наказание для юридических лиц предполагается на уровне до 400 тысяч рублей.

Закон вступает в силу с 1 октября текущего года.