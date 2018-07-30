Премьер Азербайджана спас жизнь мужчине в Баку

Баку, 30 июля. Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов спас жизнь человеку, который пытался покончить с собой в Баку.

Глава правительства направлялся на работу, когда узнал, что дороги перекрыли из-за жителя столицы Яшара Ахмедова, который решил наложить на себя руки. Мамедов велел водителю ехать прямо на место происшествия, после чего вступил в переговоры с этим человеком.

Оказалось, что причиной, толкнувшей мужчину свести счеты с жизнью, стали проблемы в семье. Его жена увезла с собой двоих детей, и он не может их найти.

«Премьер-министр связался с мужчиной по телефону, поговорил с ним, поинтересовался его проблемой. Он отговорил мужчину от намерения совершить суицид, убедил, что его проблема будет рассмотрена соответствующими структурами», — отметил глава пресс-службы правительства Азербайджана Акиф Али.

Официальный представитель кабмина добавил, что в понедельник Мамедов принял у себя Ахмедова и обсудил его проблему, передает агентство АПА. Премьер-министр поручил Государственному комитету по проблеме семьи, женщин и детей помочь мужчине и узнать, где в настоящий момент находятся его дети.