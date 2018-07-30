Сирия: боевики обстреляли ракетами жилой квартал Алеппо

Дамаск, 30 июля. Боевики радикальных группировок подвергли ракетному обстрелу жилой квартал на окраине сирийского города Алеппо, в результате чего погибли два человека.

По данным сирийского государственного телеканала, ракеты взорвались в спальном районе. В результате боевых действий со стороны радикалов погибли двое человек, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Стоит отметить, что последний раз боевики открывали огонь по сирийскому Алеппо 21 июля. В тот раз также сообщили о двух погибших.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. Правительственные войска САР совместно с ВКС России продолжают борьбу против оставшихся на территории государства боевиков.

Российская сторона ранее зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня в Сирии, в том числе в провинциях Латакия и Алеппо.