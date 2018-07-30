Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики обстреляли ракетами жилой квартал Алеппо
Весь мир
Премьер Азербайджана спас жизнь мужчине в Баку
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики обстреляли ракетами жилой квартал Алеппо

    51

    Сирия: боевики обстреляли ракетами жилой квартал Алеппо

    Дамаск, 30 июля. Боевики радикальных группировок подвергли ракетному обстрелу жилой квартал на окраине сирийского города Алеппо, в результате чего погибли два человека.

    По данным сирийского государственного телеканала, ракеты взорвались в спальном районе. В результате боевых действий со стороны радикалов погибли двое человек, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

    Стоит отметить, что последний раз боевики открывали огонь по сирийскому Алеппо 21 июля. В тот раз также сообщили о двух погибших.

    Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. Правительственные войска САР совместно с ВКС России продолжают борьбу против оставшихся на территории государства боевиков. 

    Российская сторона ранее зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня в Сирии, в том числе в провинциях Латакия и Алеппо.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.