Ковальчук прокомментировал награждение сборной России по футболу

Москва, 30 июля. Олимпийский чемпион и нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал присвоение футболистам сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта.

По его словам, во время турнира на игроков оказывалось колоссальное давление и если игроков наградили, то значит они это заслужили.

«Если им дали звание ЗМС, значит, они это заслужили. По себе знаю, какое это давление со всех сторон», — заявил Ковальчук.

Как ранее сообщал телеканал «360», 28 июля в министерстве спорта 19 игрокам национальной сборной России по футболу присвоили звание заслуженного мастера спорта. Награды вручали министр спорта Павел Колобков и вице-премьер правительства Ольга Голодец. После этого команда вместе с тренером Станиславом Черчесовым отправилась в Кремль, где российский президент Владимир Путин вручил ему орден Александра Невского. Вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордена Почета, а остальные игроки команды — почетные грамоты.

Напомним, что сборная впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, где по пенальти проиграла команде Хорватии.