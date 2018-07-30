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Ковальчук прокомментировал награждение сборной России по футболу
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    Ковальчук прокомментировал награждение сборной России по футболу

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    Ковальчук прокомментировал вручения футболистам звания ЗМС

    Москва, 30 июля. Олимпийский чемпион и нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал присвоение  футболистам сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта.

    По его словам, во время турнира на игроков оказывалось колоссальное давление и если игроков наградили, то значит они это заслужили.

    «Если им дали звание ЗМС, значит, они это заслужили. По себе знаю, какое это давление со всех сторон», — заявил Ковальчук.

    Как ранее сообщал телеканал «360», 28 июля в министерстве спорта 19 игрокам национальной сборной России по футболу присвоили звание заслуженного мастера спорта. Награды вручали министр спорта Павел Колобков и вице-премьер правительства Ольга Голодец. После  этого команда вместе с тренером Станиславом Черчесовым отправилась в Кремль, где российский президент Владимир Путин вручил ему орден Александра Невского. Вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордена Почета, а остальные игроки команды — почетные грамоты.

    Напомним, что сборная впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, где по пенальти проиграла команде Хорватии.

    Автор: Денис Коробейников
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