Россия и Турция обсуждают переход к расчетам в электронной валюте

Анкара, 30 июля. Турция и Россия могут перейти к расчетам в электронной валюте. Такой сценарий обсуждается на самом высшем уровне, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе посещения ЮАР.

«У нас с Россией есть мысли о переходе на электронные денежные средства. Об аналогичных мерах мы думаем и вместе с Индией», — приводит Hurriyet комментарий Эрдогана, который общался с главами стран БРИКС на 10-м саммите организации в ЮАР.

Эрдоган отметил, что обсуждение расчетов в национальных валютах стало одним из ключевых вопросов во время переговоров.

«Я обсуждал этот вопрос с лидером каждой страны, с которым проводил переговоры. Впрочем, с Китаем и Россией мы уже договорились. Главы наших центробанков, министры финансов эту тему также очень сосредоточенно прорабатывают», — сказал президент Турции.

Напомним, юбилейный саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге. Ранее стало известно, что Реджеп Эрдоган, общаясь с лидерами России, Индии, Китая, ЮАР и Бразилии, призвал их рассмотреть включение Турции в БРИКС.