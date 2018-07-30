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Искусственный интеллект из России поможет растениям покорить космос
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    Искусственный интеллект из России поможет растениям покорить космос

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    Искусственный интеллект из России поможет растениям покорить космос

    Москва, 30 июля. Группа исследователей из Сколковского института науки и технологий рассказала, что может по плоским и объемным рисункам определять будущий рост растений в искусственных условиях. Результаты исследования специалисты представили на IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference.

    Отмечается, что разработка позволит космическим агентствам подбирать для выращивания в космосе растения. Эксперты смогут выбирать растения, которые обеспечат экипаж нужным количеством кислорода и биомассы во время длительных экспедиций. Ученые использовали 2D- и 3D-изображения и нейросеть.

    Анализ таких рисунков может снизить стоимость прогнозирования, контроля и оптимизации для теплиц. Как ранее писало издание «Ридус», искусственный интеллект компании Intel впервые участвовал в создании музыкального клипа, к которому нарисовал спецэффекты. Свои способности он проявил в видеоклипе популярной китайской поп-исполнительницы Крис Ли.

    Ранее искусственный интеллект уже применяли для создания картин, музыки, предметов искусства, но в производстве видеоклипов нейросеть замечена впервые. 

    Искусственный интеллект из России поможет растениям покорить космос

    Автор: Алия Садыкова
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