В Крыму назвали условия визита миссии ОБСЕ

Севастополь, 30 июля. В настоящее время Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не рассматривает возможность отправки делегации в Крым, сообщает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь Бюро Томас Раймер.

Между тем ранее сегодня, также со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, газета «Известия» распространила информацию о том, что правозащитники могут поехать на полуостров для мониторинга ситуации с правами человека. При этом сообщалось, что за разрешением они намерены обратиться не в Москву, а в Киев. Руководитель информационного агентства «News Front», крымчанин Константин Кнырик в беседе с Федеральным агентством новостей оценил перспективы визита миссии ОБСЕ в Крым.

«Здесь палка о двух концах, — считает он. — Условный опыт «работы» ОБСЕ в Донбассе говорит о том, что даже претензии на объективность у них нет. Рассчитывать на то, что эта структура будет заниматься реальным мониторингом, а не выполнением очередного политического заказа, не стоит. Но, на мой взгляд, России следует сделать все возможное, чтобы они приехали и увидели реальную картину».

По мнению собеседника ФАН, даже если отчеты миссии будут в очередной раз более политические, нежели объективные, те люди, которые приедут в составе этой миссии, увидят реальную картину.

«Это тоже является плюсом, потому что та риторика, которая сегодня в отношении Крыма и прав человека звучит в западных СМИ — это «замученные крымские татары, повешенные на столбах» и так далее. Причем я не утрирую, западная пресс на самом деле публикует очень много подобной «информации». Конечно же, это все не соответствует действительности!» — отметил Кнырик.

Вместе с тем он уверен, что способствовать приезду миссии ОБСЕ стоит.

«Но при этом нужно согласовать ее работу на техническом уровне — условия их визита, — отметил журналист. — Обеспечить то, что они будут объективно смотреть на ситуацию и, возможно, на всех уровнях организовать им качественное журналистское сопровождение. Чтобы журналисты везде с ними ездили и видели то, что есть в Крыму, и писали о реальной картине. Тогда им будет сложнее сделать выдуманный отчет».

«Но я думаю, что ОБСЕ на сегодняшний день все-таки больше политическая структура, выполняющая политические заказы, чем реально объективная мониторинговая миссия», — подытожил Кнырик.

Напомним, ранее ОБСЕ публиковала отчеты, оставленные на основе «удаленных исследований» — то есть без посещения региона делегациями данной организации. Эти отчеты нередко обвиняли в необъективности, они неоднократно вызывали многочисленные вопросы и опровержения со стороны их фигурантов.