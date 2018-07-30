Госсовет Крыма назначил нового вице-спикера парламента республики

Симферополь, 30 июля. Вице-спикером парламента Крыма, курирующим межнациональный блок, решением внеочередной сессии госсовета республики был избран Эдип Гафаров.

Депутат партии «Единая Россия» ранее возглавлял комитет парламента по межнациональным отношением. Его должность займет глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

«Избрать на государственную должность заместителя председателя государственного совета Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, Гафарова Эдипа», — говорится в сообщении госсовета.

Напомним, занимавший пост вице-спикера парламента Крыма, курирующего межнациональный блок, Ремзи Ильясов ранее подал в отставку. В своем заявлении он попросил досрочно освободить его от занимаемой должности по собственному желанию.

Ранее стало известно, что в Севастополе под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева состоится совещание по социально-экономическому развитию Крыма.