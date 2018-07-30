Реальных альтернатив нет: Собчак поддержала пенсионную реформу
Москва, 30 июля. Известная телеведущая Ксения Собчак поддержала проведение в России пенсионной реформы. По ее мнению, альтернатив этого шага нет.
Собчак на своей странице в Instagram заявила о том, что «есть многое, что мне не нравится в нашей стране, но повышать пенсионный возраст надо было еще пять лет назад». Она добавила, что с такими предложениями раньше выступали и она, и руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Телеведущая аргументировала свое мнение цифрами: если на данный момент в стране проживают 35 миллионов пенсионеров, то уже через 20 лет их будет 55 миллионов, при этом число работающих людей сократится. Она отмечает, что постепенное повышение пенсионного возраста — мягкое решение этой проблемы.
«Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст либо через 5–10 лет сразу обвально, — объясняет она. — Реальных альтернатив нет!»
Кроме того, звезда предложила противникам пенсионной реформы задуматься, на том ли месте они находятся.
«Если ваша мечта как можно скорее, в 55, например, выйти на пенсию,то подумайте,что пошло не так с вашей жизнью,что вы так не любите свою работу?» — закончила она свой пост в соцсети риторическим вопросом.
Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу напомнить:у меня есть сайт ,твиттер,а также теперь сайт партии ,где вы можете ознакомиться с моей политической программой и политическими заявлениями. Но если совсем коротко: 1) Я не исповедую принцип «Если Евтушенко против колхозов,то я за». Есть многое,что мне не нравится в нашей стране,но ⬆️ ПВозраст надо было еще пять лет назад,о чем говорил и Кудрин,и я,и даже Навальный. Нельзя ругать власть просто потому что сейчас «удобно»сыграть на этом-это называется популизм и политическая конъюнктура. 2)Арифметика проста:сейчас 35 млн пенсионеров,по старости в 2040-е при неизменности возраста будет 55 млн. Число работающих при этом несколько сократится. Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст либо через 5-10 лет сразу обвально. Реальных альтернатив нет!! Потому,что когда они платили в фонд ,деньги с 2-3 работающих шли на пенсию одного пенсионера, а теперь (потому что у этих плативших тупо мало детей) будет один работающий содержать одного пенсионера!Поколение родившее меньше детей чем рожали их родители неизбежно получает от пенсионной системы меньше, чем платит в нее! Это неизбежно. 2)Смешно читать популистский аргумент «сколько кто недополучит денег» или «как нас обокрали». Но люди никогда и не могли бы получить данных денег!Их просто физически не существует.Развилка либо меньше времени получать сколько сейчас либо больше времени меньше ,чем сейчас. Реформа не отбирает несуществующих денег, а лишь актуализирует мысль что их нет. Их и так не было,поймите! Гос-во докладывает и датирует ПФ! НО! Теперь важно(!) Одним повышением пенсионного возраста тут не обойтись. Моя критики состоит в том,что я просто не вижу цельной реформы,я вижу одну лишь неизбежную,увы,меру! Почему такая серьезная реформа проводится уже в третий раз за 10 лет и меняет предыдущие варианты решения? Почему нет широкого обсуждения с экспертами по путям решения проблемы? Почему,в конце концов наряду с возрастом,не дать пенсионерам самим решать как распоряжаться пенсией? Ну и P.S. Если ваша мечта как можно скорее,в 55 например,выйти на пенсию,то подумайте,что пошло не так с вашей жизнью,что вы так не любите свою работу?:((
В июле Государственная дума Российской Федерации приступила к рассмотрению проекта закона об изменении пенсионной системы. Документ предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет к 2028 году для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин к 2034 году.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин констатировал, что главная цель этой реформы — повышение пенсий для россиян. Министр подчеркнул, что при принятии этого закона рост пенсий россиян станет беспрецедентным в истории России. К 2024 году соотношение пенсии неработающего пенсионера составит порядка 200% его прожиточного минимума.
Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало пять аргументов в пользу модернизации пенсионной системы России.