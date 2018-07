Реальных альтернатив нет: Собчак поддержала пенсионную реформу

Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу напомнить:у меня есть сайт ,твиттер,а также теперь сайт партии ,где вы можете ознакомиться с моей политической программой и политическими заявлениями. Но если совсем коротко: 1) Я не исповедую принцип «Если Евтушенко против колхозов,то я за». Есть многое,что мне не нравится в нашей стране,но ⬆️ ПВозраст надо было еще пять лет назад,о чем говорил и Кудрин,и я,и даже Навальный. Нельзя ругать власть просто потому что сейчас «удобно»сыграть на этом-это называется популизм и политическая конъюнктура. 2)Арифметика проста:сейчас 35 млн пенсионеров,по старости в 2040-е при неизменности возраста будет 55 млн. Число работающих при этом несколько сократится. Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст либо через 5-10 лет сразу обвально. Реальных альтернатив нет!! Потому,что когда они платили в фонд ,деньги с 2-3 работающих шли на пенсию одного пенсионера, а теперь (потому что у этих плативших тупо мало детей) будет один работающий содержать одного пенсионера!Поколение родившее меньше детей чем рожали их родители неизбежно получает от пенсионной системы меньше, чем платит в нее! Это неизбежно. 2)Смешно читать популистский аргумент «сколько кто недополучит денег» или «как нас обокрали». Но люди никогда и не могли бы получить данных денег!Их просто физически не существует.Развилка либо меньше времени получать сколько сейчас либо больше времени меньше ,чем сейчас. Реформа не отбирает несуществующих денег, а лишь актуализирует мысль что их нет. Их и так не было,поймите! Гос-во докладывает и датирует ПФ! НО! Теперь важно(!) Одним повышением пенсионного возраста тут не обойтись. Моя критики состоит в том,что я просто не вижу цельной реформы,я вижу одну лишь неизбежную,увы,меру! Почему такая серьезная реформа проводится уже в третий раз за 10 лет и меняет предыдущие варианты решения? Почему нет широкого обсуждения с экспертами по путям решения проблемы? Почему,в конце концов наряду с возрастом,не дать пенсионерам самим решать как распоряжаться пенсией? Ну и P.S. Если ваша мечта как можно скорее,в 55 например,выйти на пенсию,то подумайте,что пошло не так с вашей жизнью,что вы так не любите свою работу?:((

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jul 29, 2018 at 8:24am PDT