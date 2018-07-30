Реальных альтернатив нет: Собчак поддержала пенсионную реформу

Москва, 30 июля. Известная телеведущая Ксения Собчак поддержала проведение в России пенсионной реформы. По ее мнению, альтернатив этого шага нет.

Собчак на своей странице в Instagram заявила о том, что «есть многое, что мне не нравится в нашей стране, но повышать пенсионный возраст надо было еще пять лет назад». Она добавила, что с такими предложениями раньше выступали и она, и руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Телеведущая аргументировала свое мнение цифрами: если на данный момент в стране проживают 35 миллионов пенсионеров, то уже через 20 лет их будет 55 миллионов, при этом число работающих людей сократится. Она отмечает, что постепенное повышение пенсионного возраста — мягкое решение этой проблемы.

«Мы либо сейчас постепенно повышаем возраст либо через 5–10 лет сразу обвально, — объясняет она. — Реальных альтернатив нет!»

Кроме того, звезда предложила противникам пенсионной реформы задуматься, на том ли месте они находятся.

«Если ваша мечта как можно скорее, в 55, например, выйти на пенсию,то подумайте,что пошло не так с вашей жизнью,что вы так не любите свою работу?» — закончила она свой пост в соцсети риторическим вопросом.

В июле Государственная дума Российской Федерации приступила к рассмотрению проекта закона об изменении пенсионной системы. Документ предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет к 2028 году для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин к 2034 году.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин констатировал, что главная цель этой реформы — повышение пенсий для россиян. Министр подчеркнул, что при принятии этого закона рост пенсий россиян станет беспрецедентным в истории России. К 2024 году соотношение пенсии неработающего пенсионера составит порядка 200% его прожиточного минимума.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало пять аргументов в пользу модернизации пенсионной системы России.