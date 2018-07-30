«Хуторок в степи»: одессит рассказал, как великий город стал курортом для «украинской голытьбы»

Одесса, 30 июля. Одесса утратила свое было величие и превратилась в «хуторок в степи», который зарабатывает деньги на «красномордом галицком туристе». Об том заявил украинский блогер Всеволод Непогодин, критикуя украинские власти, которые фактически убили старую Одессу.

По его словам, Одесса больше не производит подъемные краны «Январец», не радует успехами футбольного клуба «Черноморец», не рождает ученых с мировым именем и не снимает пронзительных фильмов, которые смотрят от Владивостока до Лиссабона.

Вместо этого, пишет блогер, Одесса услужливо поит пивом «красномордых львовян и тернополян, справляющих малую нужду прямо в море». Непогодин обратил внимание на то, что украинские туристы из западных регионов ведут себя совершенно непристойно: они заплевывают асфальт шелухой от семечек и кидают в песок на пляже кочерыжки от кукурузы, не желая пройти пару метров до мусорной урны. В итоге, считает автор поста, Одесса превратилась из некогда великого города в «захудалый курорт для украинской голытьбы».