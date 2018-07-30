Успехи украинцев связаны с их «русскостью»: Вассерман ответил авторам «бредового» учебника географии

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович был шокирован новым учебником по географии для восьмого класса, в котором утверждается, что украинцы были создателями практически всего, что есть в современном мире.

Украинский парламентарий назвал «бредом» то, что написано в учебнике по географии авторства Петра Масляка и Светланы Капирулиной.

«Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям, — сказал Вадим Рабинович в интервью телеканалу «112 Украина». — Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать».

В качестве примеров депутат привел утверждения из учебника про украинские достижения в космосе, «пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны», и немцев, которые являются «славянизированными германцами».

Прокомментировать новый украинский учебник по географии Федеральное агентство новостей попросило известного интеллектуала и публициста Анатолия Вассермана.

«Полтора века назад поляки выдвинули идею внушить какой-то части русского народа, что они не русские, а черт знает кто. И именно поляки предложили использовать презрительное «житель окраины» в качестве географического и этнического названия. Они же стали продвигать фантазию об отдельной истории этого народа. И естественно, что любой, кто пытается исходить из заведомо лживого лозунга, что украинцы — не русские, вынужден сочинять все большие нелепости в поддержку этой идеи», — сказал Анатолий Вассерман.

Собеседник ФАН напомнил, что история юго-западной и западной частей русского народа показывает, что все их достижения связаны именно с «их русскостью и ее осознанием».

«Когда бело- и малороссы осознавали себя частью русского народа, они достигали вполне значимых успехов. То есть все их достижения связаны с их русскостью. К примеру, один из крупнейших русских военачальников Иван Паскевич был малороссом. Канцлер Российской империи, то есть практически второе лицо в государстве, Александр Безбородко — тоже малоросс. Реальных примеров много. Но поскольку все эти достижения связаны с Россией, то их не упоминают в современных украинских учебниках. Вместо них сочиняют всякий бред. И депутат Рабинович совершенно прав в своих оценках», — заметил Анатолий Вассерман.

При этом знаток подчеркнул, что бред и нелепость — не только написанное в учебнике по географии, но и сама идея украинских сепаратистов об отдельности украинского народа от остальных русских.