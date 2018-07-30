Сирия новости 30 июля 12.30: ВВС Сирии бьют по ИГ в Эс-Сувейде, курды арестовали ряд жителей Дейр-эз-Зора и Хасаки

Сирия, 30 июля. ВВС Сирии наносят удары по укрытиям ИГ1 в Эс-Сувейде, курды проводят массовые аресты мирного населения Дейр-эз-Зора и Хасаки, в Алеппо нейтрализовано несколько боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в Даръа, атакуют ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: несет потери в Даръа.

«Джейш аль-Ислам»: несет потери в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла боевика в Идлибе.

Курды: проводят массовые аресты жителей Дейр-эз-Зора и Хасаки.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Аль-Карат к западу от Манбиджа детонировало СВУ, передает информационное агентство Al-Manar News. В результате происшествия был ликвидирован боевик, еще два члена незаконных вооруженных формирований получили ранения.

Еще один взрыв прогремел недалеко от Азаза. Данных о пострадавших не поступало.

В Африне разгорелся вооруженный конфликт между группировкой «Джейш аль-Ислам» и боевиками, вывезенными из Восточной Гуты. Ранее сообщалось, что исламисты «Джейш аль-Ислам» арестовали несколько человек, чем спровоцировали перестрелки. Al-Manar News пишет, что в потасовке убито и ранено несколько радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от деревни Ас-Сувар разорвалась мина, заложенная под машиной Демократических сил Сирии (SDF), передает информационное агентство Al-Manar News. Информации о потерях в рядах курдского ополчения не поступало.

Курды продолжают проводить массовые аресты жителей захваченных ими территорий провинции Дейр-эз-Зор. В городе Хавиджа члены «демократических сил» взяли под стражу несколько гражданских из-за подозрений их в связях с «Исламским государством».

Одновременно с этим информагентство Al-Manar News пишет, что жители населенного пункта Аль-Бахра вышли на демонстрацию против произвола боевиков курдских военизированных формирований.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзных сил продолжает продвигаться в западной части провинции Даръа, передает Al-Manar News. По сведениям информационного агентства, артиллерия правительственных войск САР наносит удары по местам скопления террористов подконтрольного «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в районе населенного пункта Аш-Шаджара. Известно, что в результате артиллерийских обстрелов САА ликвидировано несколько радикальных исламистов.

Мирные жители освобожденных от ИГИЛ1 населенных пунктов продолжают возвращаться в свои дома. По данным Al-Manar News, беженцы прибыли в поселения Джиллин, Хейт и Сахм аль-Джулян.

Провинция Идлиб

Боевик «Сирийской свободной армии» (ССА) был нейтрализован неизвестными на окраине города Маарет ан-Нуман, передает Al-Manar News.

Кроме того информационное агентство сообщает, что в административном центре провинции Идлиб было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Мирные жители выходят из провинции Идлиб по гуманитарному коридору, организованному российскими военнослужащими в поселении Абу-Духур, пишет ТАСС. Специалисты Центра приема, распределения и размещения беженцев помогают людям восстановить документы. Также гражданские проходят медицинский осмотр.

Провинция Эс-Сувейда

ВВС Сирии наносят удары по местам, где скрываются террористы «Исламского государства» в окрестностях поселений Хейда, Рдейма, Шбеки, Шурейхи. О боевых вылетах сирйиской авиации пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaWar2).

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты требуют от Сирийской арабской армии (САА) прекратить наступление на «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в провинции Даръа и освободить всех арестованных джихадистов, в обмен на жизни 14 женщин, похищенных во время атаки ИГ недалеко от административного центра региона.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al-Manar News передает, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают проводить массовые аресты мирных жителей Хасаки. Курды взяли под стражу несколько гражданских в населенном пункте Рас аль-Айн для их дальнейшей принудительной мобилизации в ряды курдского ополчения. Кроме того, по сведениям Al-Manar News, боевики «демократических сил» захватили несколько человек в западной части региона.

Ранее сообщалось, что на территорию Хасаки прибыла военная техника международной коалиции. Несмотря на начало переговоров между SDF и официальным Дамаском, курды и возглавляемый США альянс продолжают наращивать свое военное присутствие в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)