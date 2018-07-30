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Семенович попала в базу «Миротворца» после концерта в Луганске
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    Семенович попала в базу «Миротворца» после концерта в Луганске

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    Семенович попала в базу «Миротворца» после концерта в Луганске

    Москва, 30 июля. Российская поп-певица Анна Семенович попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Поводом стали поездки артистки в Крым и Донбасс.

    Как поясняется в комментарии, Семенович вменяется «сознательное нарушение украинской границы с целью проникновения в Крым и Донбасс». 28 июля певица выступила на концерте в Луганске, посвященном Дню работника торговли.  

    Напомним, ранее в «список врагов Украины» был внесен российский видеоблогер Илья Давыдов — его обвинили в антиукраинской пропаганде.   

    Сайт «Миротворец» публикует личные данные людей, которых его создатели по тем или иным причинам считают «врагами Украины». В базу данных нередко вносят иностранных граждан, например, ранее «Миротворец» ополчился на французского диджея Боба Синклера. 

    Автор: Федор Веснин
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