Семенович попала в базу «Миротворца» после концерта в Луганске

Москва, 30 июля. Российская поп-певица Анна Семенович попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Поводом стали поездки артистки в Крым и Донбасс.

Как поясняется в комментарии, Семенович вменяется «сознательное нарушение украинской границы с целью проникновения в Крым и Донбасс». 28 июля певица выступила на концерте в Луганске, посвященном Дню работника торговли.

Напомним, ранее в «список врагов Украины» был внесен российский видеоблогер Илья Давыдов — его обвинили в антиукраинской пропаганде.

Сайт «Миротворец» публикует личные данные людей, которых его создатели по тем или иным причинам считают «врагами Украины». В базу данных нередко вносят иностранных граждан, например, ранее «Миротворец» ополчился на французского диджея Боба Синклера.