СК возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек при пожаре в Сочи

Краснодар, 30 июля. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи возбудил уголовное дело в связи с гибелью восьми человек в результате крупного пожара. Об этом говорится на официальном сайте управления СК по Краснодарскому краю.

По данным сообщения, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, которое предусмотрено статьей российского законодательства о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Напомним, возгорание произошло в ночь на понедельник, 30 июля. Пламя разгорелось в частном жилом доме, общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В результате трагедии погибли восемь человек, еще троих, в том числе 16-летнего подростка, госпитализировали в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, сообщала ранее «Газета.ру».

По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем. Федеральное агентство новостей ранее публиковало видео с места событий, на кадрах которого видно, что место происшествия оцеплено специалистами.