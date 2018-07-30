Меню
Украина
Янукович подал в суд на Генпрокуратуру Украины и Луценко
Весь мир
Премьер Азербайджана спас жизнь мужчине в Баку
Следующая новость
Загрузка...

    Янукович подал в суд на Генпрокуратуру Украины и Луценко

    141

    Янукович подал в суд на Генпрокуратуру Украины и Луценко

    Киев, 30 июля. Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

    Об этом говорится на сайте «Судебная власть Украины». Отмечается, что иск рассмотрят в Печерском районном суде столицы Украины. Согласно данным, суть иска – защита чести и достоинства, а также деловой репутации.

    Истцом выступил Виктор Янукович. Ответчик – Генпрокуратура, а также глава ведомства Юрий Луценко.

    Первое заседание по делу пройдет 10.00 (совпадает с московским временем) 13 сентября 2018 года.

    Напомним, Киев хочет привлечь к ответственности Януковича и других чиновников за хищение государственных средств, финансовые махинации, захват земель и злоупотребление служебным положением. Генеральная прокуратура обвиняет Януковича в государственной измене, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.

    Янукович подал в суд на Генпрокуратуру Украины и Луценко

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.