Янукович подал в суд на Генпрокуратуру Украины и Луценко

Киев, 30 июля. Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом говорится на сайте «Судебная власть Украины». Отмечается, что иск рассмотрят в Печерском районном суде столицы Украины. Согласно данным, суть иска – защита чести и достоинства, а также деловой репутации.

Истцом выступил Виктор Янукович. Ответчик – Генпрокуратура, а также глава ведомства Юрий Луценко.

Первое заседание по делу пройдет 10.00 (совпадает с московским временем) 13 сентября 2018 года.

Напомним, Киев хочет привлечь к ответственности Януковича и других чиновников за хищение государственных средств, финансовые махинации, захват земель и злоупотребление служебным положением. Генеральная прокуратура обвиняет Януковича в государственной измене, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.