Лавров и Шойгу поднимут вопрос о ПРО США на встрече с японскими коллегами

Москва, 30 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудят вопрос развертывания в АТР элементов глобальной системы ПРО США во время встречи с японскими коллегами, сообщили в министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ рассказали о предстоящей встрече в формате «2+2» российских и японских министров, которая должна произойти в Москве 31 июля. Дипломаты отметили, что стороны обсудят на переговорах глобальные и региональные проблемы, в частности их военно-политические аспекты.

«Намерены подробно обсудить вопросы укрепления доверия в области безопасности, изложить партнерам наши оценки, связанные с развертыванием в АТР элементов глобальной системы ПРО США, — констатировали во внешнеполитическом ведомстве страны, — затронуть темы нераспространения и разоружения, борьбы с новыми вызовами и угрозами, ситуацию на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

На прошлой неделе состоялась встреча Лаврова и начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова с президентом Франции Эммануэлем Макроном.