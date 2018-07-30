«Порошенко создает аналог ИГИЛ на Украине»: политолог оценил идеи автокефалии УПЦ

Москва, 30 июля. Российский политолог Сергей Михеев сравнил Петра Порошенко с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. По мнению политика, идея президента Украины об автокефальной украинской церкви является не чем иным, как самым настоящим аналогом исламистских террористических организаций.

ИГИЛ1 Михеев назвал «неоязыческой сектой внутри ислама, занимающейся жертвоприношениями, но прикрывающейся разговорами о борьбе за истинную веру»: «Это в другом варианте то, что происходит на Украине».

«Радикалы и неонацисты, которыми прикрывается Порошенко, к христанству относятся отрицательно. Они неоязычники и язычники», – сказал политолог в эфире телеканала «Россия -1».

При этом эти попытки «разорвать русскую цивилизацию», используя религиозный фактор, как отметил эксперт, предпринимаются несколько веков, а Порошенко просто «продолжатель этой нехорошей традиции».

«Он ничего нового не изобрел, но помножил на цинизм и глубочайшее невежество. Ему нет дела до веры в Христа», – заключил политолог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН также раскритиковал стремления Украины к автокефалии самозваной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Он сравнил позицию киевских властей с поведением предателей во время польско-литовской оккупации,«когда были предатели, которые пытались возвести на царство всевозможных ложных лидеров [»лжедмитриев»]. «Вот господин Порошенко — один из таких», — считает Милонов

Происходящее сегодня на Украине, по мнению парламентария, можно считать самым настоящим возрождением нового язычества, «когда изгнанные отовсюду фрики пытаются через политические механизмы приобрести статус законной церкви на Украине».

Напомним, о стремлениях Украины к автокефалии самозваной УПЦ КП Порошенко, в частности, напомнил, выступая в Киеве на торжественных мероприятиях, посвященных 1030-летию Крещения Руси. Тогда же он заявил, что Крещение Руси в 988 году было не только христианским, но и «европейским» выбором князя Владимира.

1 Организация запрещена на территории РФ.