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Пресс-секретарь Кобзона раскрыла подробности о состоянии артиста
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    Пресс-секретарь Кобзона раскрыла подробности о состоянии артиста

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    Пресс-секретарь Кобзона раскрыла подробности о состоянии артиста

    Москва, 30 июля. В состоянии народного артиста СССР и депутата Государственной думы России Иосифа Кобзона нет никаких изменений в худшую сторону. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь парламентария Варвара Виноградова.

    «Нет изменений в худшую сторону», — передает слова пресс-атташе депутата РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о госпитализации артиста Кобзона.

    В минувшую субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон находится в коме, а состояние артиста резко ухудшилось. Сестра Кобзона опровергла сообщения о коме.

    Как писали «Дни.ру», Кобзон в течение 10 лет пытается побороть онкологию. В 2004 году артисту сделали первую операцию, спустя пять лет — вторую.

    Автор: Дана Балан
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