Пресс-секретарь Кобзона раскрыла подробности о состоянии артиста

Москва, 30 июля. В состоянии народного артиста СССР и депутата Государственной думы России Иосифа Кобзона нет никаких изменений в худшую сторону. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь парламентария Варвара Виноградова.

«Нет изменений в худшую сторону», — передает слова пресс-атташе депутата РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации артиста Кобзона.

В минувшую субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Кобзон находится в коме, а состояние артиста резко ухудшилось. Сестра Кобзона опровергла сообщения о коме.

Как писали «Дни.ру», Кобзон в течение 10 лет пытается побороть онкологию. В 2004 году артисту сделали первую операцию, спустя пять лет — вторую.