Танковый биатлон-2018: лидерство России, хитрости китайцев и натовские страхи

В подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» начались IV Армейские международные игры (АрМИ-2018). Подъему флага с эмблемой АрМИ-2018 на открытии предшествовало выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу, зачитавшего обращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям мероприятия.

На играх побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

2880 медалей для 5000 участников

Год от года программа и география АрМИ неуклонно расширяются, постепенно приобретая масштаб полноценной операции армейского уровня.

Для подтверждения этого тезиса напомним, что в первых Армейских международных играх, проводившихся в 2015 году, были задействованы 11 военных полигонов, расположенных в трех военных округах России. В предусмотренных программой игр 14 конкурсах приняли участие 57 команд, представлявших 17 государств.

Мероприятия АрМИ-2018 будут проходить с 28 июля по 11 августа на 24 полигонах семи государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая. При этом в ходе АрМИ этого года будут проводиться 28 конкурсов: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Авиадартс», «Десантный взвод», «Морской десант», «Кубок моря», «Глубина», «Мастера артиллерийского огня», «Мастер-оружейник», «Чистое небо», «Уверенный прием», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Безопасная среда», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Страж порядка», «Военное ралли», «Воин содружества», «Соколиная охота», «Дорожный патруль».

Общая численность участников АрМИ-2018 превысит 5000 человек.

Сергей Шойгу объявил, что участие в АрМИ-2018 примут военнослужащие 32 государств. Любопытно, что при этом на официальном ресурсе Армейских международных игр armygames2018.mil.ru указывается участие в соревнованиях представителей 33 государств: России, Азербайджана, Анголы, Алжира, Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Греции, Египта, Зимбабве, Израиля, Ирана, Индии, Казахстана, Кувейта, Китая, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Марокко, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Судана, Сирии, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, Филиппин и ЮАР.

Как бы то ни было, военнослужащие из Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин в 2018 году примут участие в АрМИ в первый раз. Всего же в мероприятиях игр будут участвовать 189 команд.

Россия по традиции выставила самую представительную сборную — она выступит в 27 конкурсах. Столь серьезный состав, по мнению Министерства обороны РФ, имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и выступает стимулом для других стран направлять большее количество команд на АрМИ.

Победители Армейских международных игр будут определяться по итогам каждого конкурса, а также в общекомандном зачете. Их ждут памятные кубки и медали игр. Для награждения победителей конкурсов подготовлено 2880 медалей и 28 кубков.

«Мы не выращиваем звезд!..»

28 июля, чуть позже церемонии открытия IV Армейских международных игр, на полигоне «Алабино» стартовал самый популярный конкурс АрМИ — танковый биатлон.

Рост интереса к этому соревнованию виден, что называется, невооруженным глазом. Если начиналась история танкового биатлона в 2013 году, еще до учреждения АрМИ, всего с 4 команд, то в 2017 году «биатлонить» на подмосковный полигон приехали 19 команд. К 2018 году их стало уже 23.

По сравнению с прошлым годом, в правилах проведения танкового биатлона произошли небольшие, но весьма значимые для участников состязаний изменения. Во-первых, усложнятся мишенные поля — изменятся сектора стрельбы, расстояния до целей и расположение последних. Во-вторых, появились штрафные пит-стопы вместо начисления штрафных баллов при ошибках экипажей во время преодоления препятствий.

Правило, согласно которому сборная России каждый год полностью обновляет перед АрМИ свой состав, осталось неизменным. Как заявил начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск и главный судья конкурса «Танковый биатлон» генерал-майор Роман Бинюков, «мы не выращиваем звезд — мы готовим профессионалов!»

По устоявшейся традиции, большая часть команд решила выступать на российских боевых танках Т-72Б3. Таких машин в парке Таманской дивизии подготовили для участников соревнований более 90. Свои танки Type 96B в «Алабино» привезли китайцы. Команда Белоруссии тоже предпочла «гонять на своем» и прибыла на танках Т-72Б, модернизированных до стандарта Т-72Б3, получивших двигатели мощностью 1130 л.с., а также прицельные комплексы «Сосна-У». К удивлению многих, индийцы, в прошлом году «биатлонившие» на выпускаемых в Индии по лицензии Т-90С «Бхишма», в 2018-м предпочли пересесть на российские Т-72Б3.

Накануне начала биатлона танкисты получили возможность провести на полигоне проверку машин и пристрелку танкового вооружения. На первом этапе танкового биатлона — в индивидуальной гонке — примут участие 69 экипажей, по три от каждой страны. По сумме занятых экипажами мест будут определены 12 стран-участниц полуфинальных заездов. По лучшему времени, показанному в полуфиналах, будут отобраны четыре команды для финальной эстафеты, которая состоится 11 августа.

Победа на день рождения

Согласно результатам жеребьевки, танковый биатлон открылся 28 июля заездом команд из Уганды, Казахстана, Китая и Кувейта. Во втором субботнем заезде участвовали экипажи Азербайджана, Зимбабве, Индии и ЮАР.

Угандийцы, увы, «завалили» стрельбу, заработали штрафные круги, а затем и вовсе оказались сняты с заезда. Не везет Уганде в «Алабино» — год назад угандийцев дисквалифицировали за нарушение техники безопасности.

Танкисты Кувейта в прошлом году умудрились при преодолении колейного моста воткнуть ствол орудия в землю и, возможно, по этой причине в 2018 году шли по дистанции чрезмерно осторожно.

Таким образом, основная борьба в первом заезде развернулась между Казахстаном и Китаем. Еще большего азарта состязанию танкистов этих двух стран добавляло то обстоятельство, что в прошлом году Казахстан буквально вырвал во время финального марафона танкового биатлона третье место у Поднебесной. На этот раз танкисты из Казахстана препятствия даже не преодолевали, а буквально перелетали — но все же уступили китайцам. Те, в отличие от казахов, сумели поразить из орудия все мишени. Результат — реванш Китая!

Во втором заезде 29 июля победил Азербайджан, вторыми пришли индийцы. Танкисты из Зимбабве финишировали на третьем месте, а замкнули четверку танкисты из ЮАР.

Фаворитами субботы стали, безусловно, китайцы, преодолевшие дистанцию за 21 минуту. Уступившие им казахи промчались по «Алабино» за 24 минуты 42 секунды. Результат победивших во втором заезде азербайджанцев — 25 минут 25 секунд. Дольше всех дистанцию в субботу проходили юаровцы — 57 минут 56 секунд.

В воскресенье 29 июля состоялись три заезда, в которых приняли участие команды десяти стран. В их числе оказался и выступавший на танке синего цвета российский экипаж старшего сержанта Саяна Самбуева. Именно этот танк пришел к финишу с лучшим на данный момент результатом биатлона 2018 года — 20 минут 28 секунд.

Свою победу наши танкисты посвятили генерал-майору Роману Бинюкову, чей день рождения выпал как раз на минувшее воскресенье.

«На скоростном участке трассы экипаж развил скорость более 70 км/ч, — прокомментировал заезд россиян главный судья. — Это самая высокая скорость, которую пока удалось развить на танковом биатлоне!»

Второй лучший результат второго дня биатлона показали белорусы, преодолевшие дистанцию за 22 минуты 37 секунд. Сирийский экипаж, состоящий из военнослужащих, поголовно имевших боевой опыт, закончил заезд с результатом 29 минут 3 секунды. На фоне добившихся куда меньшего экипажей из Индии, Таджикистана, Киргизии, Кувейта, Мьянмы, Вьетнама, Зимбабве и ЮАР достижение сирийских дебютантов танкового биатлона выглядело по-настоящему впечатляющим.

К утру 30 июля судьи перепроверили предварительные результаты первых двух дней биатлона и, после сверки с данными объективного контроля, достижения танкистов подверглись определенной коррекции. Согласно данным ресурса armygames2018.mil.ru, итоговые результаты заездов 28–29 июля подтвердили лидерство России:

— Россия: 19 минут 37 секунд,

— Китай: 21 минута,

— Белоруссия: 22 минуты 37 секунд,

— Казахстан: 24 минуты 42 секунды,

— Азербайджан: 25 минут 25 секунд,

— Иран: 25 минут 38 секунд,

— Сербия: 25 минут 53 секунды,

— Армения: 27 минут 7 секунд,

— Сирия: 27 минут 22 секунды,

— Индия: 29 минут 59 секунд.

Что ж, соревнования продолжаются. 30 июля нас ждут индивидуальные гонки новых экипажей Анголы, Монголии, Венесуэлы, Лаоса, Кувейта, Китая, Казахстана, Уганды, ЮАР, Зимбабве, Азербайджана и Индии. Пожелаем им удачи, а 31 июля вновь будем болеть за наших!

Закулисье биатлона

ФАН обратилось с просьбой прокомментировать старт конкурса «Танковый биатлон-2018» к полковнику в запасе Виктору Мураховскому, главному редактору журнала «Арсенал Отечества» и члену Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

— Виктор Иванович, в прошлом году индийцы выступали на своих танках Т-90С «Бхишма». Причем выступали столь азартно, что во время полуфинала эстафеты в буквальном смысле «загнали» оба своих танка, как загоняют во время бешеной скачки лошадей. Лишившиеся хода машины пришлось эвакуировать с трассы, а экипажи, к их неописуемой досаде, — снимать с соревнований. В этом году индийцы вместо Т-90С «Бхишма» почему-то «оседлали» наши Т-72Б3. Почему?

— Действительно, в прошлом году танкисты из Индии выступали на танках индийской сборки. Часть оборудования, установленного на этих «девяностых», тоже была индийской. Для многих не является секретом, что индийцы, вопреки инструкциям по эксплуатации Т-90, решили «подкрутить» некоторые параметры в топливной аппаратуре и силовой установке. Делалось это с целью получить более высокие мощностные и, соответственно, скоростные характеристики. В итоге детали индийского производства такого издевательства не выдержали.

— Что значит «не выдержали»?

— Индийцы на трассе танкового биатлона «спалили» два двигателя, можно сказать, безвозвратно. Полагаю, что это обстоятельство и послужило причиной решения танкистов из Индии в 2018 году выступать на российской технике как более надежной и устойчивой к импровизациям индийских экипажей.

— В положении о проведении конкурса «Танковый биатлон» в этом году появилось заметное дополнение. Отныне к участию в нем допускаются лишь команды, выступающие на танках, имеющих массу не менее 40 тонн. Чем вызвано данное нововведение?

— Думаю, что причины такого ограничения следует искать в прошлогоднем выступлении на танковом биатлоне команды Китайской Народной Республики. Китайцы в 2017 году использовали свой основной боевой танк Type 96, из которого они, образно выражаясь, «выбросили» все ненужное для танкового биатлона. В итоге, по оценке наших экспертов, масса китайской машины снизилась до 36–37 тонн.

— Отличный бонус — с учетом того, что боевая масса нашего Т-72Б3 составляет 46 тонн.

— Мало того, китайцы же еще и доработали силовую установку танка — многие, наверное, видели на идущем по трассе биатлона «девяносто шестом» воздухозаборник, который находился выше крыши башни!.. Конечно, подобные действия давали китайской стороне существенные преимущества. При этом характеристики китайского танка перестали соответствовать тем ТТХ Type 96, с которыми машина принималась на вооружение в НОАК и предлагается на экспорт.

— Помнится, китайцы уверяли организаторов танкового биатлона, что доставленные в Россию «девяносто шестые» — это самые обычные машины из войсковой партии…

— Надо полагать, что, глядя на действия китайцев, часть иностранных команд тоже стала подумывать о соответствующих «фокусах» со своими танками. Дабы не допустить подобные манипуляции с техникой, в этом году и появилось ограничение, не допускающее к участию в соревнованиях основные боевые танки массой менее 40 тонн.

ОБПС и прочие хитрости

— Чем можно объяснить наличие в положении о проведении танкового биатлона уточнения, что при стрельбе используются боеприпасы к пушке с начальной скоростью снаряда не более 1000 м/с?

— Думаю, это связано с тем, что китайские танкисты использовали практические снаряды, имеющие массогабаритные и баллистические характеристики оперенного бронебойного подкалиберного снаряда (ОБПС). Это значит, что его начальная скорость составляла порядка 1800 м/с.

— И что это означает?

— Использование практического снаряда со столь высокой начальной скоростью на всех дальностях стрельбы по мишеням, по которым ведется стрельба из орудия, обеспечивало прямой выстрел. То есть высота траектории на всем протяжении не превышала высоту цели. Это означало, что китайцы вообще могли не учитывать, например, поправки на температуру и давление воздуха. Достаточно лишь прицелиться под нижний обрез, и вы гарантировано попадете на любой дистанции прямого выстрела. Также ОБПС, благодаря своей высокой начальной скорости, на дистанциях стрельбы, используемых на танковом биатлоне, фактически не требует учета боковой поправки на ветер.

— Опять у китайских танкистов был бонус?

— Можно сказать и так. Условия стрельбы с использованным китайцами снарядом получались очень упрощенными. Видимо, чтобы повысить элементы состязательности, влияния квалификации экипажа и характеристик системы управления огнем на результаты стрельбы, и решили в правилах исключить возможность использования снарядов с высокой начальной скоростью.

— Максимальным облегчением танка и использованием ОБПС список хитростей, к которым пытались прибегать конкуренты российских танкистов, исчерпывается?

— В прошлом году китайцы шли по трассе, часто демонстрируя нарушение правил преодоления препятствий. Кстати, преодоление большинства этих препятствий присутствует в контрольном упражнении нашего курса по вождению боевых машин. Присутствуют они и в китайском контрольном упражнении, поскольку китайский курс по вождению боевых машин скопирован с нашего. Поэтому нельзя сказать, что в «Алабино» китайские танкисты якобы совершали ошибки по незнанию. Нарушения допускались конкурентами наших танкистов совершенно осознанно.

— Поясните, пожалуйста, свои слова.

— В 2017 году при определенных нарушениях правил преодоления препятствий экипажам назначались штрафные баллы. Китайцы рассчитали, что если проходить маршрут пусть и с нарушениями, но на максимально высокой скорости, то, в конечном счете, выигрыш во времени окупит полученные штрафные баллы. В этом году данная лазейка в правилах исчезла, поскольку штрафные баллы были заменены на пит-стопы возле каждого препятствия, правила преодоления которого оказались нарушены.

НАТО хочет, но не может

— Министерство обороны РФ регулярно рассылает странам НАТО приглашения принять участие в АрМИ. Однако пока согласие отправить своих военнослужащих на Международные армейские игры из числа стран НАТО дала только Греция. Как вы считаете, в чем причина игнорирования странами Североатлантического альянса наших приглашений? Сказывается атмосфера конфронтации с Россией или недостаточно хорошая выучка натовских военнослужащих? А может, опасения генералов НАТО продемонстрировать несостоятельность своей военной техники?..

— Охарактеризовать ситуацию по всем странам НАТО я не готов. Поэтому, не конкретизируя, дабы не разглашать свои источники, могу сообщить следующее. Военные ряда государств Южной и Восточной Европы, входящих в Североатлантический альянс, демонстрируют свое желание принять участие в танковом биатлоне. Для этого они не прочь использовать как нашу технику, так и собственную. Но политическое руководство этих государств, ориентируясь на так называемую «единую политику НАТО», воздерживается от отправки своих военнослужащих на наши соревнования.

— Но сами военные готовы приехать, наплевав на эти натовские страхи?

— Повторюсь: да, готовы. Тем более что популярность Международных армейских игр растет с каждым годом. Постоянно появляются новые участники. Растет не только масштаб мероприятий, но и уровень их освещения разнообразными медиаресурсами. Взять те же размещаемые в Сети видеоролики заездов танкового биатлона. Поверьте, для столь специализированного вида соревнований количество просмотров этих роликов, включая просмотры зарубежными зрителями, очень велико.

— Основной машиной, на которой выступают участники танкового биатлона, де-факто стал Т-72Б3. Часто можно услышать мнение, что «семьдесятдвойки», используемые российской командой, за счет разнообразных доработок на голову превосходят «семьдесятдвойки», используемые на соревнованиях танкистами других стран. Так ли это?

— Если мы говорим о ходовой части, о силовой установке, о трансмиссии, то никаких особых отличий не существует. Если мы говорим о прицельном комплексе, то да, можно вспомнить наш вариант танка с панорамным прицелом командира. Но наличие этого прицела в тех условиях, в которых ведут стрельбу экипажи на биатлоне, никакого преимущества российским танкистам не дает. Таким образом, Т-72Б3 наших экипажей и Т-72Б3, используемые иностранными танкистами, в условиях конкурса обладают равными возможностями.

Конкуренты и нюансы

— Давайте чисто гипотетически представим, что в танковом биатлоне решили принять участие танкисты ВСУ. Распиаренный и окруженный мифами «Оплот» трогать не будем, возьмем, ну, хотя бы Т-64БМ «Булат» — украинскую модернизацию советского танка Т-64БВ. Как вы считаете, сможет ли «Булат» на равных с нашими танками пройти трассу биатлона?

— Я не могу ответить вам на этот вопрос. Почему? Потому что я не знаю танк «Булат». Я видел самый первый вариант этой машины, которую украинцы возили на выставку в ЮАР. Надо понимать, что это была машина, сделанная из советского задела еще советскими конструкторами, советскими технологами и рабочими. Сейчас всего это, насколько я знаю, на Харьковском заводе имени Малышева нет от слова «совсем». Многие традиции, технологии, а также поставщики комплектующих предприятием утрачены. Таким образом, сказать, что собой представляет украинский «Булат» сейчас, я не могу. А значит, не могу и ответить на ваш вопрос.

— А когда смогли бы?

— Когда у меня появится возможность «живьем» увидеть украинский танк, посидеть в нем на местах членов экипажа и хотя бы в ручном режиме поработать с органами управления, а также с некоторыми механизмами.

— Невзирая на хитрости китайцев, безусловным фаворитом конкурса «Танковый биатлон» считается команда России. В конце концов, именно наши в командном зачете неизменно завоевывали в нем первые места, начиная с самого первого чемпионата, проведенного еще в 2013 году. Команды каких стран вы бы так же могли причислить к числу лучших на биатлоне?

— Безусловно, это команды наших партнеров по ОДКБ — Белоруссии и Казахстана. Свой вывод я основываю не только на результатах, которых команды этих стран добились на биатлоне-2017, но и на том уровне подготовки, которые танкисты этих стран демонстрируют на совместных учениях Вооруженных сил стран ОДКБ. Конечно, нельзя не вспомнить о нашем основном конкуренте на танковом биатлоне — команде Китая. Достаточно сильная команда у Сербии. Индия? Возможно, но есть нюансы… Вот это, на мой взгляд, и есть основные конкуренты, если мы говорим о призовых местах. Однако, не будем забывать, что на танковом биатлоне, как и на обычном, всегда какая-то команда может неожиданно «выстрелить» или проиграть.

— От случайностей никто не застрахован? Спорт есть спорт, даже если он армейский?

— Именно так.