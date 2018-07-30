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Путин подписал закон, повышающий штраф за незаконные азартные игры
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    Путин подписал закон, повышающий штраф за незаконные азартные игры

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    Путин подписал закон, повышающий штраф за незаконные азартные игры

    Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который ужесточает наказание за незаконную организацию азартных игр и лотерей.

    Документ вносит поправки в Административный кодекс, повышая штраф за незаконные азартные игры до 500 тыс. рублей, устанавливая срок ограничения свободы до четырех лет, а срок лишения свободы — до двух лет.

    Кроме того, законопроект предусматривает штраф за продажу лотерейных билетов несовершеннолетним. Гражданам за это грозит 2-3 тыс. рублей, должностным лицам — 10-20 тыс. рублей, юридическим лицам — 20-40 тыс. рублей.  

    За привлечение несовершеннолетних к работе в игорных заведениях должностным лицам грозит штраф в размере 30-50 тыс. рублей, а юридическим — 300-500 тыс. рублей.

    Автор: Антон Соколов
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