Путин подписал ряд законов о создании отдельных кассационных и апелляционных судов

Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на создание в стране отдельных кассационных и апелляционных судов. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации России.

Подписанные главой РФ законы предусматривают создание девяти кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции. Последним вверяется рассмотрение апелляций вместо Верховного суда.

Суды будут расположены в разных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Краснодаре.

Отмечается, что законами также устанавливается предельный возраст пребывания в должности заместителей председателя Конституционного суда и Верховного суда РФ, а также председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции в 76 лет.

По мнению Совета Федерации России, нововведение необходимо для обеспечения максимальной независимости и самостоятельности судов при рассмотрении соответствующих жалоб.

Ранее президент РФ подписал закон, который дает возможность россиянам с 1 января следующего года авансом платить имущественные налоги единым платежом.