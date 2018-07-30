Меню
Россия
В Роскосмосе анонсировали новые кадровые перестановки
Весь мир
Премьер Азербайджана спас жизнь мужчине в Баку
Следующая новость
Загрузка...

    В Роскосмосе анонсировали новые кадровые перестановки

    51

     В Роскосмосе анонсировали новые кадровые перестановки

    Москва, 30 июля. В государственной корпорации «Роскосмос» и на других предприятиях ракетно-космической отрасли ожидаются кадровые перестановки, сообщил руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.

    Журналисты поинтересовались у представителя госкорпорации о кадровых перестановках. СМИ попросили Устименко уточнить, стоит ли их ждать в ближайшем будущем.

    «Планируются», — приводит ТАСС его ответ.

    Ранее в Роскосмосе прокомментировали новость о задержании двух подозреваемых в госизмене сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). В госкорпорации заметили, что не располагают информацией о втором фигуранте этого дела.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.