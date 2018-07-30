 В Роскосмосе анонсировали новые кадровые перестановки

Москва, 30 июля. В государственной корпорации «Роскосмос» и на других предприятиях ракетно-космической отрасли ожидаются кадровые перестановки, сообщил руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.

Журналисты поинтересовались у представителя госкорпорации о кадровых перестановках. СМИ попросили Устименко уточнить, стоит ли их ждать в ближайшем будущем.

«Планируются», — приводит ТАСС его ответ.

Ранее в Роскосмосе прокомментировали новость о задержании двух подозреваемых в госизмене сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). В госкорпорации заметили, что не располагают информацией о втором фигуранте этого дела.