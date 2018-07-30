Милонов о Латвии: «Каждая страна вправе иметь своего сумасшедшего депутата»

Москва, 30 июля. Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию нужно «раздробить на несколько частей». Так, по его мнению, будет достигнуто спокойствие в Европе.

«Каждая страна вправе иметь своего сумасшедшего депутата», — прокомментировал резонансное высказывание латвийского политика депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Он напомнил, что заявление Кирштейнса не должно восприниматься как официальная позиция Латвии. По мнению Милонова, идти по пути эскалации отношений с Ригой не стоит, лучше, напротив, «демонстрировать самое дружелюбное отношение», пишет Ura.ru.

Отметим, комментируя высказывание латвийского депутата, член Совета Федерации РФ, сенатор Франц Клинцевич обратил внимание на то, что перспективы прибалтийского государства без России практически отсутствуют.