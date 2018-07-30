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Минобороны Украины пожаловалось на массовое увольнение офицеров из ВСУ
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    Минобороны Украины пожаловалось на массовое увольнение офицеров из ВСУ

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    Минобороны Украины пожаловалось на массовое увольнение офицеров из ВСУ

    Киев, 30 июля. За шесть месяцев 2018 года из рядов Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт.

    Об этом говорится в письме министра обороны Степана Полторака, направленном на имя премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

    Минобороны Украины пожаловалось на массовое увольнение офицеров из ВСУ. Отмечается, что главной причиной отставки стал уровень денежного обеспечения. Как пишут украинские СМИ, еще 18 тысяч военных собираются покинуть ВСУ до конца года.

    Как пишет ukrmilitary.com, в начале 2016 года минимальная зарплата военных составляла семь тысяч гривен, что на то время было значительной суммой. При этом повышение с 1 января 2017 года социальных стандартов привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Это стало причиной оттока офицеров и контрактников из армии. Сейчас военным платят в среднем 7,5 тысячи гривен, в то время как средняя зарплата по Украине — 8,7 тысячи гривен.

    В связи с оттоком кадров министерство бороны Украины попросило увеличить выплаты военным с 1 октября 2018 года.

    Минобороны Украины пожаловалось на массовое увольнение офицеров из ВСУ

    Автор: Алия Садыкова
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