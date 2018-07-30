Переговоры по Сирии в Сочи начались с закрытых консультаций

Сочи, 30 июля. В Сочи начался десятый раунд переговоров по Сирии в астанинском формате. Первым мероприятием в повестке стали закрытые консультации по сирийскому урегулированию.

В переговорах участвуют Россия, Иран, Турция, представители правительства и оппозиции Сирии, а также делегация от ООН. Ожидается, что стороны обсудят вопросы, связанные с перемирием и заключенными. Во вторник в Сочи состоится пленарное заседание.

Как сообщает РИА Новости, сирийская оппозиция намерена обсудить ситуацию в провинции Идлиб, освобождение заключенных, возвращение беженцев и формирование конституционного комитета Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Сирии зафиксировано девять случаев нарушения режима прекращения огня за сутки. Перемирие нарушалось в провинции Латакия и Алеппо. Тем не менее, Минобороны РФ оценивает ситуацию в зонах деэскалации как стабильную.