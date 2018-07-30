«Приезжай, прокукарекай»: россияне ответили на заявления киевского историка об «украинской Кубани»

Киев, 30 июля. На Украине заявили о своих претензиях на Кубань. По словам историка Валентина Мороза, если сейчас киевские власти «воюют за крымскую курицу, то в будущем будут биться за кубанскую утку».

Своими мечтами о развале «империи» (именно так Мороз называет Российскую Федерацию. – Прим. ФАН) он поделился с местными изданием «Украина». Так, по его словам, все регионы РФ превратятся в отдельные государства, об их дальнейшей судьбе Мороз рассуждать не стал, заострив внимание на южных территориях России.

«Кубань мы заберем», — подчеркнул бывший диссидент.

Заявления Мороза не остались без внимания российских пользователей. В многочисленных комментариях многие сошлись во мнении, что историк «просто выжил из ума».

«Видно, что старый больной человек, голодный», — пишет, в частности, Елена Бондаренко. «Его скоро в ад заберут, а он все Россию делит», — согласился с ней Юрий Юсов.

Оксана Дамаскина, напомнила, что Мороз является бывшим диссиндентом, и чего добились он и ему подобные: «Чтобы ваши земляки батрачили на чужбинах «по безвизу», а оставшиеся жили впроголодь и гибли в братоубийственной войне?».

«Или это и была ваша истинная цель диссидентства?» — с сарказмом добавила она.

А Юрий Юсов посоветовал украинскому историку, а поезжать прямо на Кубань, где «прокукарекать» все, о чем он поведал в интервью журналу.

Стоит отметить, что подобные заявления о территориальных притязаниях на южные регифоны России уже звучали в Киеве. В частности, об этом заявлял в минувшем году министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В интервью местному изданию РБК-Украина он, рассуждая о возможном восстановления авиасообщения между Россией и Украиной, заявил, что полеты смогут возобновиться, когда Киев заберет «Крым и Кубань».

В ответ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал Омеляну «не дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли.