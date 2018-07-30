Эрдоган действует превентивно: эксперт прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны-участницы БРИКС позволить Турции вступить в организацию, об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите группы, которая прошла в ЮАР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — сказал Эрдоган, отметив, что члены БРИКС «тепло поприветствовали» его предложение.

«Мы с этими пятью странами входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС», — добавил президент Турции.

На сегодняшний день в БРИКС входят пять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Первый саммит объединения прошел в июне 2009 года, когда ЮАР еще не входила в БРИКС.

Альтернатива Западу

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН напомнил, что БРИКС — это неформальное объединение. Единственное конкретное решение, которое было принято, это создание банка развития БРИКС с капиталом в 100 миллиардов долларов. Но БРИКС сегодня — это некая коалиция, которая объединяет страны, предлагающие альтернативный западному путь глобализации.

«И вот то, что Турция, будучи членом НАТО, хочет вступить в объединение, говорит о многом. На мой взгляд, Турция вполне достойна стать членом объединения. В БРИКС ведь состоит ЮАР, которая намного меньше Бразилии или России, не говоря уже про Китай и Индию. И Турция ключевой игрок в регионе. Сейчас в БРИКС состоит Бразилия как наиболее крупная страна Латинской Америки, две великие азиатские державы, и Россия как центр Евразии. Есть и ЮАР как наиболее развитая страна «черного» континента», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, Турция может быть ответственной за Ближний Восток. В будущем может еще присоединиться Иран, давно идут разговоры про Аргентину. Если учитывать, что в БРИКС давно хотят перейти на расчеты в национальных валютах, то самое по себе объединение БРИКС может стать действенным механизмом перехода мира к более справедливой финансовой системе. Системе, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве, а не обмене реальных результатов труда на доллары, как это происходит сегодня.