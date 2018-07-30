Путин освободил россиян от уплаты пошлин за восстановление документов после ЧС

Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие в результате ЧС освобождаются от уплаты госпошлины за восстановление утраченных или испорченных документов. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации России.

В данное время граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, освобождены только от уплаты госпошлин при обращении за получением паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность. Подписанный главой России закон распространяет данную льготу на случаи восстановления и других документов.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года, однако не ранее, чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Напомним, 24 июля Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект. Россияне таким образом смогут сэкономить весьма значительные средства при восстановлении документов, учитывая, что размер пошлины только за выдачу паспорта составляет порядка 1500 рублей.