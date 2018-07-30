Путин разрешил россиянам оплачивать имущественные налоги авансом

Москва, 30 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает возможность гражданам России с 1 января следующего года авансом платить имущественные налоги единым платежом. Об этом говорится в документе, размещенном в понедельник на официальном портале правовой информации.

Документ дает право физическим лицам на добровольных началах перечислять на зарегистрированный счет Федерального казначейства единый платеж в качестве исполнения обязанностей по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество, говорится в пояснительной записке​​​.

Отмечается, что взнос должен перечисляться по месту жительства или же пребывания гражданина. В том случае, если место жительства отсутствует, платеж перечисляется по месту нахождения недвижимости физлица.

Кроме того, единый платеж за гражданина сможет внести доверенное лицо.

Как ранее отмечал первый заместитель председателя бюджетного комитета Государственной думы Глеб Хор, граждане смогут платить имущественные налоги авансом, не дожидаясь повестки из налоговой службы.