«Любой райцентр станет местом войны»: на Украине оценили последствия автокефалии УПЦ

Киев, 30 июля. Если патриарх Константинопольский Варфоломей I решит дать автокефалию непризнанной украинской православной церкви Киевского патриархата, это еще сильнее расколет украинское общество и приведет к настоящей религиозной войне. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, прошедший в Киеве крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси показал, что официальную Украинскую православную церковь Московского патриархата поддерживают многие жители страны. В то же время украинская власть встала в оппозицию УПЦ МП — мероприятие проигнорировали все украинские чиновники.

«С учетом уже озвученных планов сторонников автокефалии о захватах храмов и лавр после томоса совершенно очевидно, что это приведет к колоссальному противостоянию в обществе, когда любой райцентр станет местом межцерковной войны», — отметил Бортник.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Украинские власти в этом году приняли меры, чтобы не допустить верующих на крестный ход церкви Московского патриархата. Чиновники угрожали перевозчикам, требуя, чтобы они не везли паломников в Киев.