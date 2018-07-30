Меню
Политика
Украине крыть нечем: Монтян восхитилась красотой Крымского моста
Весь мир
Премьер Азербайджана спас жизнь мужчине в Баку
Следующая новость
Загрузка...

    Украине крыть нечем: Монтян восхитилась красотой Крымского моста

    8142

    Украине крыть нечем: Монтян восхитилась красотой Крымского моста

    Киев, 30 июля. Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом.

    Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Topinform. По словам Монтян, «мост прекрасен», а Украине «крыть нечем». Адвокат вспомнила, что в пять лет назад доказывала невозможность строительства моста, однако сейчас убедилась в обратном. Монтян восхитилась красотой Крымского моста.

    Она также уточнила, что рада за крымчан. Адвокат подчеркнула, что после появления железнодорожной части, а также трассы «Таврида», мост будет пользоваться еще большим спросом и настанет «полный кайф».

    По словам Монтян президент России Владимир Путин поставил ставки на Крымский мост и выиграл. Ранее были названы миллионные потери Украины от Крымского моста. За 2018 год Украина потеряла более 500 миллионов гривен из-за строительства и открытия Крымского моста в России. 

    Открытие моста через Керченский пролив является большой политической победой России, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

    Украине крыть нечем: Монтян восхитилась красотой Крымского моста

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.