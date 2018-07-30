Украине крыть нечем: Монтян восхитилась красотой Крымского моста

Киев, 30 июля. Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Topinform. По словам Монтян, «мост прекрасен», а Украине «крыть нечем». Адвокат вспомнила, что в пять лет назад доказывала невозможность строительства моста, однако сейчас убедилась в обратном. Монтян восхитилась красотой Крымского моста.

Она также уточнила, что рада за крымчан. Адвокат подчеркнула, что после появления железнодорожной части, а также трассы «Таврида», мост будет пользоваться еще большим спросом и настанет «полный кайф».

По словам Монтян президент России Владимир Путин поставил ставки на Крымский мост и выиграл. Ранее были названы миллионные потери Украины от Крымского моста. За 2018 год Украина потеряла более 500 миллионов гривен из-за строительства и открытия Крымского моста в России.

Открытие моста через Керченский пролив является большой политической победой России, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.