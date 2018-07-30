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Путин ужесточил ответственность за врезку в газопроводы
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    Путин ужесточил ответственность за врезку в газопроводы

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    Путин ужесточил ответственность за врезку в газопроводы

    Москва, 30 июля. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за неоднократные незаконные подключения к нефте- и газопроводам. Документ опубликован на сайте правовой информации.

    Президент внес новые положения в статью уголовного кодекса 215.3 УК РФ («Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов»).

    Злоумышленнику будет грозить лишение свободы до двух лет, а если подозреваемый совершил врезку в магистральный газопровод, то до четырех лет. В том случае, если в результате подобных  действий погибнет человек, виновника накажут на срок до восьми лет лишения свободы.

    В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, отметили, что принятие этого закона повысит эффективность мер, для предотвращения аварийных ситуация на нефте – и газораспределительных системах.

    Автор: Денис Коробейников
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