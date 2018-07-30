Путин ужесточил ответственность за врезку в газопроводы

Москва, 30 июля. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за неоднократные незаконные подключения к нефте- и газопроводам. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Президент внес новые положения в статью уголовного кодекса 215.3 УК РФ («Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов»).

Злоумышленнику будет грозить лишение свободы до двух лет, а если подозреваемый совершил врезку в магистральный газопровод, то до четырех лет. В том случае, если в результате подобных действий погибнет человек, виновника накажут на срок до восьми лет лишения свободы.

В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, отметили, что принятие этого закона повысит эффективность мер, для предотвращения аварийных ситуация на нефте – и газораспределительных системах.