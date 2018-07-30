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Новости Сирии
Сирия: Россия за сутки зафиксировала девять нарушений в провинциях Латакия и Алеппо
Новости Сирии
Сирия: Россия за сутки зафиксировала девять нарушений в провинциях Латакия и Алеппо
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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала девять нарушений в провинциях Латакия и Алеппо

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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала девять нарушений в провинциях Латакия и Алеппо

    Москва, 30 июля. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали девять случаев стрельбы в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом говорится в понедельник в бюллетене Минобороны России, опубликованном в микроблоге социальной сети Twitter.

    В военном ведомстве отметили, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо», — говорится в документе.

    Турецкие наблюдатели за минувшие сутки не зафиксировали ни одного нарушения.

    Ранее сообщалось, что сирийские военнослужащие штурмуют последний оплот ИГ1 (группировка запрещена в России) в Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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