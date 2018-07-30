Появилось новое видео с места пожара в Сочи, где погибли восемь человек

Сочи, 30 июля. Место крупного возгорания в жилом секторе города Сочи, где погибли восемь человек и еще трое госпитализированы с тяжелыми травмами, оцеплено специалистами региона.

В распоряжение Федерального агентства новостей попало видео с места происшествия, которое оцеплено по периметру. Специалисты и спасательные службы никого не пускают к месту пожара.

Напомним, ранее ФАН публиковал видео, на кадрах которого видно, что пламя разгорелось в частном жилом доме. Отмечается, что площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. По данным регионального МЧС, трагедия произошла в частном жилом секторе на улице Просвещения, дом 81.