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Появилось новое видео с места пожара в Сочи, где погибли восемь человек
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    Появилось новое видео с места пожара в Сочи, где погибли восемь человек

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    Появилось новое видео с места пожара в Сочи, где погибли восемь человек

    Сочи, 30 июля. Место крупного возгорания в жилом секторе города Сочи, где погибли восемь человек и еще трое госпитализированы с тяжелыми травмами, оцеплено специалистами региона.

    В распоряжение Федерального агентства новостей попало видео с места происшествия, которое оцеплено по периметру. Специалисты и спасательные службы никого не пускают к месту пожара.

    Напомним, ранее ФАН публиковал видео, на кадрах которого видно, что пламя разгорелось в частном жилом доме. Отмечается, что площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. По данным регионального МЧС, трагедия произошла в частном жилом секторе на улице Просвещения, дом 81.

    Автор: Екатерина Кухарева
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